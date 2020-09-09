Несмотря на коронавирус, работало 4 тысячи молодых людей. Как прошло трудовое лето для членов БРСМ

Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Трудовое лето до сих пор проходит, так как еще работают сельскохозяйственные отряды. В этом году, несмотря на коронавирус, у нас работало около 4 тысяч молодых людей. Это очень приятно, так как в 2019 году у нас отработало 5 с половиной тысяч. В связи с тем, что была эпидемия, 4 тысячи для Минска – это тоже хорошая цифра. Было приятно слышать слова благодарности от молодежи, где они заработали, получили свой первый опыт и обрели очень много друзей и знакомых.

То есть сейчас, несмотря на то, что начался учебный год, школьники и студенты могут подзаработать?

Роман Бондарук:

Все должны понимать, что должен быть индивидуальный график. Поэтому, на данный момент, мы практикуем только одном вузе – БГАТУ.

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