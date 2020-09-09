Несмотря на коронавирус, работало 4 тысячи молодых людей. Как прошло трудовое лето для членов БРСМ

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город», второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук рассказал, как работала молодежь этим летом.
Новости Беларуси. Гость программы «Большой город», второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук рассказал, как работала молодежь этим летом.
Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Трудовое лето до сих пор проходит, так как еще работают сельскохозяйственные отряды. В этом году, несмотря на коронавирус, у нас работало около 4 тысяч молодых людей. Это очень приятно, так как в 2019 году у нас отработало 5 с половиной тысяч. В связи с тем, что была эпидемия, 4 тысячи для Минска – это тоже хорошая цифра. Было приятно слышать слова благодарности от молодежи, где они заработали, получили свой первый опыт и обрели очень много друзей и знакомых.
То есть сейчас, несмотря на то, что начался учебный год, школьники и студенты могут подзаработать?
Роман Бондарук:
Все должны понимать, что должен быть индивидуальный график. Поэтому, на данный момент, мы практикуем только одном вузе – БГАТУ.
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