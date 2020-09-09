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Нотариусы Минска 11 сентября проведут бесплатные консультации

09 сентября 2020 06:49
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Новости Беларуси. По случаю празднования Дня города столичные нотариусы подготовили подарок для всех минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День города в Минске пройдёт без массовых мероприятий. А что тогда в программе?

В эту пятницу, 11 сентября, специалисты готовы оказать безвозмездную помощь всем тем, кто нуждается  в их услугах.

Нотариусы Минска 11 сентября проведут бесплатные консультации-1

Обратившись к нотариусам в течение рабочего дня, граждане смогут получить консультацию по любым вопросам, будь то отчуждение недвижимости, оформление наследственных прав, составление завещания или брачного договора. Нотариусы также расскажут о последних изменениях в Кодексе о браке и семье.

Время работы юристов и бюро столицы можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты.

# День города в Минске # общество # Фотофакт

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