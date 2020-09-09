Нотариусы Минска 11 сентября проведут бесплатные консультации

Новости Беларуси. По случаю празднования Дня города столичные нотариусы подготовили подарок для всех минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День города в Минске пройдёт без массовых мероприятий. А что тогда в программе?

В эту пятницу, 11 сентября, специалисты готовы оказать безвозмездную помощь всем тем, кто нуждается в их услугах.