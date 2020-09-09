«Нужно сфотографировать десятку и выложить в социальную сеть». Какие проекты планируют реализовать в БРСМ
Новости Беларуси. Белорусский республиканский союз молодежи продолжает реализовывать социальные проекты. В этот раз упор делают не на количество, а на качество. Об одном из новых марафонов в программе «Большой город» рассказал второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.
У вас всегда было много интересных проектов. Общественно-политическая ситуация, которая сложилась, как-то повлияла на них?
Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Все проекты, которые у нас планировалось реализовать, так и реализовываются. Ярким примером можно назвать благотворительную акцию «В школу с «Добрым Сердцем!», где мы помогали собирать канцелярские принадлежности для малообеспеченных, многодетных семей, а также детских домов. Это для нас гордость, так как в акции принимают участие все категории молодежи: рабочая, учащаяся и студенческая. Это очень приятно, когда мы собираем канцелярские принадлежности и даже приезжаем на линейку и вручаем маленьким деткам, чтобы они использовали их в обучении.
Несмотря на все призывы, 1 сентября состоялось.
Роман Бондарук:
Мы реализуем один проект – это «Моя первая десятка». Суть проекта в том, чтобы наша молодежь старалась учиться. Для них тоже очень приятно, чтобы мы их поддерживали в социальных сетях, так как вся молодежь сидит в соцсетях, им интересно, кто их лайкнул, кто сделал репост и прокомментировал.
Что нужно сделать? Сфотографировать десятку?
Фото: instagram.com/brsmby
Роман Бондарук:
Нужно сфотографировать десятку и выложить в социальную сеть только со своей личной странички. Чтобы выкладывала не мама, не папа, а именно ты. Уже это стартовало. Мы еще определяемся с призом. Будем разговаривать с молодежью, спросим, что бы они хотели получить, так как сейчас у нас будут организованы открытые площадки для общения с молодежью. Изначально мы определяем, например, пять победителей. Выбираем, у кого больше десяток: каждый участник должен не одну фотографию опубликовать, а много и по различным предметам. Чем больше десяток, тем больше шансов победить. На основании этого конкурс и идет – чтобы молодые люди учились и, можно сказать, хвастались своими достижениями.
Какие еще интересные проекты планируете?
Роман Бондарук:
На самом деле, очень много проектов. Мы хотим начать делать упор не на количество проектов, а на качество.
Они будут представлены больше в виртуальной жизни или в реальной?
Роман Бондарук:
В реальной. Я понимаю, что молодежь перешла на виртуальную жизнь. Но, когда мы идем на работу, ведем детей в садик, то смотрим, что происходит в реальной, а не в виртуальной жизни. Поэтому в большинстве проектов будет упор на реализацию в настоящей жизни.
Проектов множество, например, восстановление святынь Беларуси – прекрасный проект. В реализации проектов помогают волонтеры, которым помогать – в радость.