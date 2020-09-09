«Нужно сфотографировать десятку и выложить в социальную сеть». Какие проекты планируют реализовать в БРСМ

Новости Беларуси. Белорусский республиканский союз молодежи продолжает реализовывать социальные проекты. В этот раз упор делают не на количество, а на качество. Об одном из новых марафонов в программе « Большой город » рассказал второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.

У вас всегда было много интересных проектов. Общественно-политическая ситуация, которая сложилась, как-то повлияла на них?

Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Все проекты, которые у нас планировалось реализовать, так и реализовываются. Ярким примером можно назвать благотворительную акцию «В школу с «Добрым Сердцем!», где мы помогали собирать канцелярские принадлежности для малообеспеченных, многодетных семей, а также детских домов. Это для нас гордость, так как в акции принимают участие все категории молодежи: рабочая, учащаяся и студенческая. Это очень приятно, когда мы собираем канцелярские принадлежности и даже приезжаем на линейку и вручаем маленьким деткам, чтобы они использовали их в обучении.

Несмотря на все призывы, 1 сентября состоялось.

Роман Бондарук:

Мы реализуем один проект – это «Моя первая десятка». Суть проекта в том, чтобы наша молодежь старалась учиться. Для них тоже очень приятно, чтобы мы их поддерживали в социальных сетях, так как вся молодежь сидит в соцсетях, им интересно, кто их лайкнул, кто сделал репост и прокомментировал.

Что нужно сделать? Сфотографировать десятку?