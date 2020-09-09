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День города в Минске пройдёт без массовых мероприятий. А что тогда в программе?

09 сентября 2020 06:42
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Новости Беларуси. В эти выходные Минск отметит День города. Столице Беларуси исполнится 953 года. По традиции в различных районах по этому случаю проходят масштабные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День города в Минске пройдёт без массовых мероприятий. А что тогда в программе?-1

В 2020 году в программу праздника внесены коррективы. Все мероприятия пройдут на закрытых площадках без массовых гуляний. Отказались в том числе от концертов под открытым небом и фейерверка. Такое решение столичные власти приняли из-за эпидемиологической ситуации, чтобы обезопасить граждан в условиях распространения коронавируса и сезонных вирусных инфекций.

Массовых гуляний не будет. Как в Минске собираются провести День города

Тем не менее в программе различные праздничные акции, выставки, уроки. Так, тематические проекты будут представлены в литературном музее Янки Купалы и галерее Савицкого. А в музее Великой Отечественной войны пройдет выставка «Война глазами фронтовых художников». Культурные площадки организуют и в учреждениях образования.

# День города в Минске # общество # Фотофакт

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