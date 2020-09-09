«Это открытый микрофон». Как проходят митинги за стабильную и безопасную Беларусь

Новости Беларуси. Каждый день по всей стране проходят митинги за стабильную и безопасную Беларусь. Активисты БРСМ принимают в них активное участие. Какое настроение царит на подобных мероприятиях, рассказал второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук в программе «Большой город» на СТВ.
Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Наша молодежная организация тоже принимает участие в митингах. Ребята, которые идут поддержать действующую власть, приходят с хорошим настроением. И самое интересное, что еще больше мы объединяемся именно на этих митингах, где мы вместе, одни единомышленники, поддерживаем оратора, который произносит какие-либо слова со сцены в поддержку действующей власти. Поэтому все ребята относятся очень положительно и даже с радостью желают приходить все чаще и чаще на данные митинги и показывать, что нас много.
Порой можно услышать, мол, их там согнали. По собственному желанию ребята участвуют?
Роман Бондарук:
Все мы прекрасно понимаем, что сейчас молодежь сидит в социальных сетях. Поэтому большинство именно не призыв, а афиши: где будет проходить митинг, как он будет проходить. Это же все согласовано, поэтому в социальных сетях каждый желающий, который увидел афишу, может прийти и послушать, что произносят со сцены.
Каждый, по словам секретаря, может высказать свою позицию.
Роман Бондарук:
Это открытый микрофон. Каждый желающий может подойти и высказать свое мнение. На самом деле, людей не заставляют, так как это добровольно. Хочешь – приходишь поддержать именно действующую власть, не хочешь – не приходишь. Поэтому всё просто. Когда говорят, что мы заставляем прийти, – это все ложь.
В оппозиционных протестных акциях очень много молодёжи. Почему вы не на той стороне?
Роман Бондарук:
Я поддерживаю идеологию действующей власти. Все мы прекрасно понимаем, чего добились за четверть века, что мы построили. И поэтому я на стороне красно-зеленого флага. Хотя нельзя разделять: ты – на одной стороне, ты – на другой. Все мы – белорусский народ, все мы едины, просто некоторые люди не понимают, что они сейчас делают. И особенно – это молодежь. Все мы прекрасно понимали, что это был летний период, молодежь не обучалась и, на основании этого, нужно было выплеснуть как-то некоторые эмоции некоторым людям. Потому что кинотеатры были закрыты, так как мы прекрасно понимаем, что был коронавирус. На основании этого люди просто выходят и, грубо говоря, выражают свое недовольство. Но, я считаю, это тоже неправильно. Мы должны конструктивно всё решать, а не выходить на улицы и разделять народ.
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