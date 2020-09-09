«Это открытый микрофон». Как проходят митинги за стабильную и безопасную Беларусь

Новости Беларуси. Каждый день по всей стране проходят митинги за стабильную и безопасную Беларусь. Активисты БРСМ принимают в них активное участие. Какое настроение царит на подобных мероприятиях, рассказал второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук в программе «Большой город» на СТВ.

Роман Бондарук, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Наша молодежная организация тоже принимает участие в митингах. Ребята, которые идут поддержать действующую власть, приходят с хорошим настроением. И самое интересное, что еще больше мы объединяемся именно на этих митингах, где мы вместе, одни единомышленники, поддерживаем оратора, который произносит какие-либо слова со сцены в поддержку действующей власти. Поэтому все ребята относятся очень положительно и даже с радостью желают приходить все чаще и чаще на данные митинги и показывать, что нас много.

Порой можно услышать, мол, их там согнали. По собственному желанию ребята участвуют?

Роман Бондарук:

Все мы прекрасно понимаем, что сейчас молодежь сидит в социальных сетях. Поэтому большинство именно не призыв, а афиши: где будет проходить митинг, как он будет проходить. Это же все согласовано, поэтому в социальных сетях каждый желающий, который увидел афишу, может прийти и послушать, что произносят со сцены.