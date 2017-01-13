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Коллектив Дворца культуры Молодечно получил спецпремию Президента деятелям культуры

13 января 2017 15:13
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Новости Беларуси. Источник вдохновения и креатива. Коллектив Дворца культуры Молодечно получил специальную премию Президента деятелям культуры и искусства за 2016 год.

Этот год для местных творцов был особенно ответственным и напряженным.

В год культуры в культурной столице Беларуси провели сотни мероприятий. А на территории Молодечненского района открыли более 20 экскурсионных маршрутов, зажгли новые звезды на отечественном эстрадном небосклоне. Об ревнителях культурной нивы сюжет в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Премии правительства Беларуси

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