«Нервная система отдыхает, есть вода». Детям из Донбасса организовали отдых в одном из санаториев Беларуси

Новости Беларуси. Вот тот самый случай, когда мы говорим: чужих детей не бывает. Белорусы продолжают окружать теплом и заботой ребят, приехавших несколько дней назад из Донбасса, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Для 30 детей и их родителей спасательным кругом стал белорусский санаторий. Здесь они проходят реабилитацию после того, что им пришлось пережить на родине. Дети с различными травмами и увечьями нуждаются в помощи специалистов, получить которую дома пока не могут. К слову, их пребывание в Беларуси не ограничивается больничными стенами и процедурными кабинетами. Накануне ребята посетили дельфинарий и мемориальный комплекс «Хатынь». А 8 июня к ним в гости привезли домашних питомцев. И тоже с непростой судьбой.

Ольга Волкова, директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов и их родителей «Дельфины»:

Это праздник сегодня, подаренный нам и нашим замечательным друзьям, благодаря которым мы уже в четвертый раз, конечно же, не одни и те же, а постоянно стараемся менять ребят, вытаскивать их из-под бомбежек, стараемся помочь, облегчить как-то жизнь этих детишек благодаря Фонду Алексея Талая и всем замечательным людям, которые были здесь сегодня. Общественная организация «Дельфины» низко кланяется Президенту вашей замечательной страны, потому что именно с его благословения переступил первый ребеночек вашу хлебосольную землю.

Юлия Михайлова, жительница Донецка:

Дети спят – спят родители. Потому что у многих наших мам мужья воюют, они с ними на связи. А связь эта очень редкая – это пять минут. За эти пять минут не наговоришься. Они хотя бы здесь успевают поспать. Нервная система отдыхает, есть вода, у нас в Донецке идет просто геноцид. Нет воды, тем более сейчас уже начинается лето, такая жара. Очень сложно это все.