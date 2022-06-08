«Новые проекты в области промышленности». Председатель Мингорисполкома встретился с делегацией Мурманской области

Новости Беларуси. Ставка на импортозамещение и новые направления торгово-экономического развития. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с делегацией Мурманской области, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ходе визита речь шла о развитии двусторонних отношений. Особое внимание – увеличению экспортного потенциала. В частности, поставок коммунальной и пассажирской техники. Также российская сторона заинтересована в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также поставках белорусских карьерных самосвалов для горнодобывающей промышленности северного региона.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Подготовили план мероприятий, который будет реализован в самое ближайшее время. Новые проекты в области промышленности, потому что здесь очень большие перспективы и наши предприятия готовы сотрудничать по самым различным направлениям. Также это область сельского хозяйства, которая всегда пользуется спросом в регионах Российской Федерации. Много перспектив в области образования по подготовке специалистов, которые будут востребованы по самым различным направлениям.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области:

Появились новые ниши, которых раньше не было. Это все, что связано с производством новых видов горной техники для подземной добычи для наших горнопромышленных предприятий. Закупка автобусов. Также обсуждали создание совместного торгового дома для поставок продукции для жителей Мурманской области – белорусской продукции легкой промышленности, пищевой продукции.