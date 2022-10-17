«Неприхотливы к условиям содержания». Рассказываем о белорусской породе лошадей
Коня зовут Гелар, коник ганноверской породы. Он с характером. Любит, когда именно гриву чешут. Любит вкусно покушать, яблочки, морковочка.
Домашний питомец конь? Для нас сенсация. Для Анны Рудак – образ жизни. Любовь к благородным она разделила на пару с сестрой-близняшкой. Ездили на каникулы к дедушке и ухаживали за лошадками. Вместе поступили в ветакадемию. Сестра стала ветеринаром, Анна ушла с головой в коневодство. Изучает ДНК и создает генетическую карту, чтобы усовершенствовать белорусскую породу.
Анна Рудак, ведущий научный сотрудник лаборатории коневодства, звероводства и мелкого животноводства НПЦ НАН Беларуси по животноводству:
Основное направление – это прогнозирование работоспособности лошадей верховых пород. Любыми способами, оценка экстерьера, селекция, генетические методы. Выщипываем волосы и смотрим генетическую карту, а потом мне нужно исследовать, как это все взаимосвязано с какими-то хозяйственно-полезными признаками. Желателен длинный круп, это позволяет лошади более мощно отталкиваться и преодолевать высокие препятствия.
Как известно, лошади пугливые от природы, как они отреагируют на раздражители и препятствия – загадка. Поэтому стрессоустойчивость – один из главных критериев исследований, чтобы отобрать лучших из лучших. Сэкономить ресурсы и время. Кроме того, можно спрогнозировать репродуктивные качества. Как жеребец сочетается с кобылой, какое будет потомство. Золотая перспектива в спорте и сельском хозяйстве.
Анна Рудак:
Жеребенок еще не родился, а вы можете спрогнозировать, какими качествами он может обладать, то есть в спорт пойдет или не будет определенных качеств. Чем больше будет данных, тем конкретнее можно будет сказать, как определенный ген будет влиять на тот или иной признак. Можно в продуктивности – это мясные качества, если это табунное разведение, молочная продуктивность – это кумысопроизводство.
Труды ученых – реальная помощь племенным хозяйствам. Ратомка, например, ядро тракененской породы. Лошадей свозили со всего Союза, и сегодня делают все, чтобы достичь идеала. Особая гордость – Белорусская упряжная. Единственная национальная порода. Сохранить и приумножить – главная цель. Познакомимся с земляками.
Анна Рудак:
Очень добронравная лошадь, в отличие от верховых, у них очень устойчивая психика. Это оригинальной масти, это буланая, изабелловая. Неприхотливы к условиям содержания, где-то в колхозах они содержатся, то есть нетребовательны к кормам. Сейчас мы наоборот им переориентируем на какие-то верховые качества, чтобы они обладали удобными аллюрами, не только какие-то сельхозработы, огород, а чтобы они были пригодны для всадника, агроэкотуризм, прогулки на природе.
В планах у Анны Рудак вывести белорусскую спортивную породу. В мечтах выступить в конкуре в Геларом. Чемпионская кровь внушает доверие.
Анна Рудак:
Хочу, чтобы в родном Полоцке открылась конноспортивная школа, где дети могли приобщаться к лошадям, это общение с природой, отвлечение от этих гаджетов, развивать в них духовность. Когда вы на лошади, у вас работают все группы мышц, которые не задействованы в обычной жизни, это и массаж, и прогревание. Все это в комплексе дает положительный эффект.