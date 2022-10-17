«Неприхотливы к условиям содержания». Рассказываем о белорусской породе лошадей

Домашний питомец конь? Для нас сенсация. Для Анны Рудак – образ жизни. Любовь к благородным она разделила на пару с сестрой-близняшкой. Ездили на каникулы к дедушке и ухаживали за лошадками. Вместе поступили в ветакадемию. Сестра стала ветеринаром, Анна ушла с головой в коневодство. Изучает ДНК и создает генетическую карту, чтобы усовершенствовать белорусскую породу.

Анна Рудак, ведущий научный сотрудник лаборатории коневодства, звероводства и мелкого животноводства НПЦ НАН Беларуси по животноводству:

Основное направление – это прогнозирование работоспособности лошадей верховых пород. Любыми способами, оценка экстерьера, селекция, генетические методы. Выщипываем волосы и смотрим генетическую карту, а потом мне нужно исследовать, как это все взаимосвязано с какими-то хозяйственно-полезными признаками. Желателен длинный круп, это позволяет лошади более мощно отталкиваться и преодолевать высокие препятствия.

Как известно, лошади пугливые от природы, как они отреагируют на раздражители и препятствия – загадка. Поэтому стрессоустойчивость – один из главных критериев исследований, чтобы отобрать лучших из лучших. Сэкономить ресурсы и время. Кроме того, можно спрогнозировать репродуктивные качества. Как жеребец сочетается с кобылой, какое будет потомство. Золотая перспектива в спорте и сельском хозяйстве.

Анна Рудак:

Жеребенок еще не родился, а вы можете спрогнозировать, какими качествами он может обладать, то есть в спорт пойдет или не будет определенных качеств. Чем больше будет данных, тем конкретнее можно будет сказать, как определенный ген будет влиять на тот или иной признак. Можно в продуктивности – это мясные качества, если это табунное разведение, молочная продуктивность – это кумысопроизводство.