Необычный подиум, эксклюзивная коллекция и звёзды шоу-бизнеса. Раскрываем секреты финала «Мисс Минск»

Красота спасет мир, и мы должны знать ее имя. Обратный отсчет конкурса «Мисс Минск – 2023» уже пошел. И как же проходит борьба за заветный титул? Все подробности узнали у гостей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь финалисток конкурса «Мисс Минск» Екатерины Ковалевой и Надежды Толстиковой, а также хореографа-постановщика конкурса Павла Стрельченко. Алена Ланская, ведущая:

Павел, сколько вы уже готовите это шоу?

Павел Стрельченко, хореограф-постановщик конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Пошла уже третья неделя. Думаю, будет очень хороший результат. 24-го числа я приглашаю всех окунуться в атмосферу красоты, синтеза различных видов искусств. Это будет и хорошая музыка, много ярких представителей белорусского шоу-бизнеса. Будут танцы, индивидуальная коллекция, пошитая специально для этого конкурса. Алена Ланская:

А девочки принимают участие в выборе образов? Или от организаторов идет инициатива? Павел Стрельченко:

Инициатива идет, конечно же, от организаторов, потому что практически все образы были созданы до кастингов. Мы продумали всю концепцию перед тем, как назначить даты. Девочки принимают активное участие в примерках. Конечно же, какие-то нюансы учитывают дизайнеры. Дмитрий Потапович, ведущий:

Надежда, Екатерина, сказали, что уже три недели. Это довольно большой срок. Не пропал ли запал? С чем вы приходите к финалу? Расскажите о своих ощущениях.

Екатерина Ковалева, финалиста конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Когда только начинался конкурс, это все было настолько душевно, хорошо, что мы с девчонками сдружились и никакой конкуренции не было. Все продолжалось спокойно, тихо и без переживаний. И сейчас, когда время приближается к финалу, начинается душевное волнение, переживания.

Надежда Толстикова, финалиста конкурса «Мисс Минск – 2023»:

Конечно, все хотят победить, но мы делаем это очень достойно. Мы друг с другом общаемся, дружим, помогаем друг другу где-то прическу подправить, макияж. А насчет финала. Сейчас усиливается работа. Мы работаем чаще, усерднее, дольше. У нас очень много репетиций, сейчас проходят примерки, где мы постоянно ездим, все смотрим и настраиваемся показать яркий финал, чтобы зрителям понравилось и мы на сцене получили удовольствие. Павел Стрельченко:

Главная задача всех организаторов – создать дружескую атмосферу, чтобы они были командой. Это была цель. Без команды шоу не состоится. Если они будут конкурентками, они будут это чувствовать, проявлять разными способами, то мы будем бессильны. Но мне кажется, сплотить коллектив у нас получилось. Алена Ланская:

Чем будете удивлять?

Павел Стрельченко:

10 лет не было «Мисс Минск», надо чем-то удивлять. В первую очередь мы думали о том, чтобы отойти от концепции «Мисс Беларусь». Я не буду раскрывать всех секретов, нововведений, но скажу одно. Одним из ярких и запоминающихся моментов будет сама площадка. Это необычный подиум, который позволит многопланово показать возможности не только девочек, но и всей постановки. Дмитрий Потапович:

Екатерина, Надежда, вы в любом случае приходили на конкурс с какими-то идеями, навыками своими. Получилось и их развить? Совпали ли ожидания от конкурса с реальностью? Екатерина Ковалева:

Когда я пришла на конкурс, база у меня уже была. Дмитрий Потапович:

То есть это все неслучайно? Вы шли к этому задолго?