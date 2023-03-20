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В Витебске показали первые цветные изображения города

20 марта 2023 07:13
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Новости Беларуси. Фотоателье в ретростиле открылось в Витебске. В городской ратуше можно не только сделать необычные снимки, но и познакомиться с историей развития этого вида искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске показали первые цветные изображения города-1

В Витебске показали первые цветные изображения города-3

Здесь представлено более 10 фотоаппаратов разных лет выпуска как отечественного, так и зарубежного производства. Конечно же, выставлены и фотокарточки. Примечательно, что на многих из них изображена витебская ратуша. Эта достопримечательность уже в те времена была любимым объектом репортеров. Сохранились в фондах музея и первые цветные изображения города, сделанные знаменитым русским фотографом Сергеем Прокудиным-Горским. Неслучайно разместилась выставка-фотоателье именно на третьем этаже.

В Витебске показали первые цветные изображения города-6

Татьяна Лобацкая, куратор выставки:
Так высоко, чтобы сделать фотографию, нужно к нам подняться, потому что первые фотостудии располагались на верхних этажах зданий. Потому что не было электричества, света и светом был прозрачный потолок. Так работал фотограф, на прозрачном потолке очень долгие выдержки. Самое трудное было – снимать детей, их усаживали на качели, давали какие-то интересные игрушки.

В Витебске показали первые цветные изображения города-9

Планируется, что арт-пространство также станет площадкой для мастер-классов и просмотра фильмов.

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# Фотография # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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