В Витебске показали первые цветные изображения города

Новости Беларуси. Фотоателье в ретростиле открылось в Витебске. В городской ратуше можно не только сделать необычные снимки, но и познакомиться с историей развития этого вида искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представлено более 10 фотоаппаратов разных лет выпуска как отечественного, так и зарубежного производства. Конечно же, выставлены и фотокарточки. Примечательно, что на многих из них изображена витебская ратуша. Эта достопримечательность уже в те времена была любимым объектом репортеров. Сохранились в фондах музея и первые цветные изображения города, сделанные знаменитым русским фотографом Сергеем Прокудиным-Горским. Неслучайно разместилась выставка-фотоателье именно на третьем этаже.

Татьяна Лобацкая, куратор выставки:

Так высоко, чтобы сделать фотографию, нужно к нам подняться, потому что первые фотостудии располагались на верхних этажах зданий. Потому что не было электричества, света и светом был прозрачный потолок. Так работал фотограф, на прозрачном потолке очень долгие выдержки. Самое трудное было – снимать детей, их усаживали на качели, давали какие-то интересные игрушки.