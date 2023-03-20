Председатель Комитета госконтроля отчитается перед парламентом

Новости Беларуси. Защита интересов государства от противоправных посягательств в экономической сфере, обеспечение экономической безопасности страны. Ответ перед парламентариями сегодня, 20 марта, будет держать председатель Комитета госконтроля на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой формат в Овальном зале является нововведением в соответствии с обновленной Конституцией. Если ранее здесь отчитывались только премьер-министр и его заместители, то теперь и генеральный прокурор, председатель правления Нацбанка, руководитель КГК.

Василий Герасимов расскажет о результатах деятельности, ответит на вопросы парламентариев. Новый формат взаимодействия с депутатами рассматривается как важный элемент проходящей в стране политической реформы, цель которой – максимально вовлечь граждан в процесс принятия государственных решений, в том числе через местные Советы депутатов, Всебелорусское народное собрание и, конечно, парламент.