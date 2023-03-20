Александр Лукашенко поздравил президента Туниса с Днём Независимости

Александр Лукашенко отмечает готовность Беларуси поставлять продукцию в Тунис и реализовывать совместные проекты. Об этом говорится в поздравлении белорусского лидера президенту этой страны с национальным праздником – Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нельзя не заметить активные шаги вашей страны на пути дальнейшего совершенствования и консолидации политической системы, а также повышения уровня благополучия населения, поддержки стабильности и безопасности. Убежден, что Тунис преодолеет все вызовы настоящего времени и продолжит уверенно двигаться вперед для обеспечения поступательного социально-экономического развития и успешного построения Новой Республики.