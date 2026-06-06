Необычные силуэты и смелые фактуры. Показываем самое интересное с финала «Мельницы моды»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Вчерашние студенты, а уже сегодня авторы собственных коллекций. В Минске прошел финал «Мельницы моды», конкурса которой превращает учебные эскизы в модели от кутюр. Необычные силуэты, смелые фактуры и ткани. Для начинающих дизайнеров это творческое состязание, настоящая путевка в профессию. Кто же понравился зрителям и членам жюри больше всего? Сейчас все узнаем.

В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи состоялся финал 35-го Республиканского фестиваля конкурса «Мельница моды». Это событие собирает самых талантливых молодых дизайнеров со всей Беларуси. Но для участников это не просто конкурс, а первый большой шаг в мире моды.

Игорь Иванов, организатор фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды»:

Здорово, что ежегодно на «Мельнице моды» открываются новые имена, но мы не только их открываем, мы занимаемся продвижением для того, чтобы это стало настоящие белорусские бренды, которые будут звучать на весь мир. Для того, чтобы наши художники-модельеры, швей, дизайнеры шли на наши предприятия легкой промышленности, а за последние годы выпускников «Мельницы Моды» достаточно много работает на наших предприятиях, концернах. Видимо, вайб «Мельницы моды» и те фишки, которые мы даем в виде профессиональных стажировок, профессиональных участий в международных событиях дают дизайнеру не только возможность стартовать на главном молодежном подиуме страны, но и предоставить ему уникальную возможность продемонстрировать свой талант, свои профессиональные способности на мировом уровне.

Была представлена выставка «Женщина. Эпоха героинь», посвященная Году белорусской женщины. Каждое изображение рассказывало свою уникальную историю. На снимках финалисты представили как известных исторических личностей, так и простых девушек нашего времени: учителей, врачей и художников. Главным событием стали конкурсные показы. В финал вышли 63 коллекции от 85 молодых дизайнеров. Это огромное разнообразие стилей и идей. От классик, до экспериментов с формой и материалами. Жюри оценивало не только качество исполнения, но и способность сохранять национальные традиции, при этом проявляя индивидуальность. Что в моде у минчан этой весной? Провели опрос.

Татьяна Михалкова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации:

Высочайший уровень, потрясающее мастерство молодых, которые используют и национальные культуры, и вот этот колорит Беларуси, он проскальзывает во всех коллекциях. 60 коллекций, участвуют все учебные заведения, и техникумы, и колледжи, и самоучки. Это просто подарок для всей страны, для экономики, для производства, для того, чтобы мы с вами красиво одевались. Это колоссальная работа и ребят, и педагогов, и организаторов. Поэтому Беларусь поздравляю.