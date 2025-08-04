Необычная ночная литургия и семейный слёт собрали верующих в Троицком соборе Слонима

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились в Троицком соборе Слонима с руководителем направления по миссионерскому служению Новогрудской и Слонимской епархий, иереем Николаем Савицким.

Олег Лепешенков, СТВ:

В Новогрудской и Слонимской епархиях мы наблюдаем множество ярких событий, центром которых становится именно храм. В Троицком храме прошла ночная литургия для более близкого и глубокого знакомства с православным богослужением. Но почему именно ночная? В этом какой-то особый замысел?