Необычная ночная литургия и семейный слёт собрали верующих в Троицком соборе Слонима
В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились в Троицком соборе Слонима с руководителем направления по миссионерскому служению Новогрудской и Слонимской епархий, иереем Николаем Савицким.
Олег Лепешенков, СТВ:
В Новогрудской и Слонимской епархиях мы наблюдаем множество ярких событий, центром которых становится именно храм. В Троицком храме прошла ночная литургия для более близкого и глубокого знакомства с православным богослужением. Но почему именно ночная? В этом какой-то особый замысел?
Иерей Николай Савицкий, руководитель Миссионерского отдела Новогрудской епархии:
Ночь в храме была названа по тому образцу, как есть ночь в музее и другие такие названия. Понятно, что это была не экскурсия, не для увеселения, а для ознакомления – через непосредственное участие раскрыть для себя глубину своей веры.
Иерей Николай Савицкий:
В этом храме, потому что я являюсь клириком этого храма. Почему ночью? Ночью таинственная атмосфера, которая позволяет направить людей на свет, потому что без освещения нам сложно. А те моменты, которые были нами «подсвечены», позволили указать, подсказать людям, создать ту молитвенную атмосферу, которая была бы необходима. Люди были заинтересованы, молились и пели всем храмом.
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