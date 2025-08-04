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Август в Беларуси объявлен месяцем событийного туризма

04 августа 2025 07:40
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Время отправиться в путешествие. Август в Беларуси объявлен месяцем событийного туризма. Самыми популярными по традиции остаются музыкальные, гастрономические, экологические, этнокультурные, религиозные, спортивные фестивали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Август в Беларуси объявлен месяцем событийного туризма-2

При этом ежегодно в Беларуси организации культуры проводят более полумиллиона мероприятий. А множество культурно-зрелищных инициатив стали знаковыми для развития туризма. Ряд крупных и интересных фестивалей состоится уже в ближайшее время. Их список представлен в календаре на сайте Национального агентства по туризму. Среди особенностей белорусских фестивалей – сочетание аутентичности и интерактивности, ориентация на семейный отдых, экологическая направленность, атмосфера гостеприимства и душевности. Эти факторы делают их уникальными и привлекательными для туристов.

# Туризм

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