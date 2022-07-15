«Необходимо идти в углубление промышленной кооперации». О чём договорились страны ЕАЭС в Витебске?

Страны Евразийского экономического союза 15 июля в Витебске договорились о взаимном обеспечении потребностей в поставках сахара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом стороны должны будут исходить из приоритета продажи сладкого продукта на внутренний рынок государств-членов, а также того, что действующие в России по 31 августа 2022 года ограничения на такие поставки продлены не будут. По итогам консультаций, на площадке ЕЭК даны гарантии относительно возможности заключения контрактов и поставки после 1 сентября тех объемов сахара, которые необходимы. Кроме этого, вице-премьеры договорились о реализации пилотного проекта промышленной кооперации «Евразийский электробус», об увеличении доли оплаты товарооборота в национальных валютах, импортозамащении, промышленной кооперации.

Алексей Оверчук, заместитель председателя правительства России:

Необходимо идти в углубление промышленной кооперации, необходимо создавать собственные новые проекты. Сегодня очень живое обсуждение было предложенного Беларуси проекта евразийского электробуса. Пока не пришли к окончательному мнению, потому что хотелось бы, чтобы комплектующие для этого электробуса делались компаниями, которые зарегистрированы на территории ЕАЭС. Мы это рассматриваем как возможность нарастить собственные компетенции, создать собственное производство, быть промышленно независимыми.

Участники заседания по итогам встречи запланировали дату следующих переговоров. Известно, что они пройдут во второй половине августа в Кыргызстане.