Лукашенко – губернатору Витебской области: мы зациклились на этих зерновых, 11 миллионах. Но вопрос: надо ли?
Новости Беларуси. Доклад губернатора Витебской области открыл рабочую неделю Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Субботин во Дворец Независимости прибыл с хорошими новостями и не с пустыми руками: а именно со своим караваем, который символизирует намолоченный в регионе миллион.
С темы уборочной и начался разговор в кабинете у главы государства. Аграриям Витебской области осталось обработать порядка 10 % площадей. Многие хозяйства уже завершили жатву. Но чтобы все справились с задачей максимально быстро, необходимую технику направляют в отстающие предприятия.
Более детально Александр Субботин доложил о культурах. Так, в области хорошим получился урожай ярового рапса, чего не скажешь об озимом. Средняя урожайность – 14 ц/г. Большая часть погибла, и ее пришлось пересеивать – порядка 32 тысяч гектаров. А ведь это та самая культура, от переработки которой польза высока: современные технологии позволяют всему найти применение. Из семян производят масло, из жмыха и зеленой массы – корм для скота, который обязательно должен быть хорошим и насыщенным. Потому Президент не первый раз ориентирует не на цифры, а на качество.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы, как в народе говорят, зациклились на этих зерновых, 11-ти миллионах. Мы можем и больше получить в этом году. Но вопрос стоит: надо ли? Потому что добирать до 11 и больше 11 мы можем за счет кукурузы сейчас. Но сейчас это опасная тенденция. У нас достаточно зерна: и рапсового, и зерновых колосовых, и кукурузного зерна, и прочего – гречиха, просо, я уже не считаю. У нас этого достаточно сейчас для того, чтобы людей обеспечить, скотину накормить и еще небольшой резерв иметь. Зерно у нас есть.
Если мы сейчас всю кукурузу уберем на зерно, то у половины хозяйств, кроме зерна, нечем скот будет кормить. Поэтому сегодня кукурузу надо начинать убирать даже в Витебской области, особенно «подгоревшие» участки, на силос. Хорошее формирование зерна у кукурузы – я смотрю практически каждый день. Поле рядом – заезжаю, смотрю початки. В разных местах. Если мы уберем зеленую массу кукурузы (может, чуть «подгоревшую») и еще хороший початок зерна, хорошо законсервируем сенажные или силосные траншеи, получим хороший корм в этом году. Поэтому нам надо аккуратно к этому подходить. На месте, я думаю, председатели райисполкомов и руководители хозяйств должны разобраться. А ваш – контроль, чтобы мы не перегибали в плане того: вот миллион зерна получили – надо полтора. Нет, надо столько, сколько надо.
Шла речь на встрече и о предстоящей посевной. Глава государства отметил, что поля необходимо оперативно убрать и подготовить к сельхозработам.
Поинтересовался Александр Лукашенко и в целом делами в области. В частности, работой интеграционных структур. К слову, к этому направлению вопросы и нарекания звучали не раз. Но так или иначе, это перспективный проект, который необходимо развивать на должном уровне.
Поинтересовался глава государства и развитием предприятия «БелВитунифарм», на котором планируют производить белорусскую вакцину против COVID-19. В начале зимы уже планируются доклинические испытания. Добавим, буквально год назад Александр Лукашенко посещал эту производственную площадку в Витебской области.