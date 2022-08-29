Лукашенко – губернатору Витебской области: мы зациклились на этих зерновых, 11 миллионах. Но вопрос: надо ли?

Более детально Александр Субботин доложил о культурах. Так, в области хорошим получился урожай ярового рапса, чего не скажешь об озимом. Средняя урожайность – 14 ц/г. Большая часть погибла, и ее пришлось пересеивать – порядка 32 тысяч гектаров. А ведь это та самая культура, от переработки которой польза высока: современные технологии позволяют всему найти применение. Из семян производят масло, из жмыха и зеленой массы – корм для скота, который обязательно должен быть хорошим и насыщенным. Потому Президент не первый раз ориентирует не на цифры, а на качество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, как в народе говорят, зациклились на этих зерновых, 11-ти миллионах. Мы можем и больше получить в этом году. Но вопрос стоит: надо ли? Потому что добирать до 11 и больше 11 мы можем за счет кукурузы сейчас. Но сейчас это опасная тенденция. У нас достаточно зерна: и рапсового, и зерновых колосовых, и кукурузного зерна, и прочего – гречиха, просо, я уже не считаю. У нас этого достаточно сейчас для того, чтобы людей обеспечить, скотину накормить и еще небольшой резерв иметь. Зерно у нас есть.

Если мы сейчас всю кукурузу уберем на зерно, то у половины хозяйств, кроме зерна, нечем скот будет кормить. Поэтому сегодня кукурузу надо начинать убирать даже в Витебской области, особенно «подгоревшие» участки, на силос. Хорошее формирование зерна у кукурузы – я смотрю практически каждый день. Поле рядом – заезжаю, смотрю початки. В разных местах. Если мы уберем зеленую массу кукурузы (может, чуть «подгоревшую») и еще хороший початок зерна, хорошо законсервируем сенажные или силосные траншеи, получим хороший корм в этом году. Поэтому нам надо аккуратно к этому подходить. На месте, я думаю, председатели райисполкомов и руководители хозяйств должны разобраться. А ваш – контроль, чтобы мы не перегибали в плане того: вот миллион зерна получили – надо полтора. Нет, надо столько, сколько надо.