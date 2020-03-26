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«Можно искусственно опылять, но мы лучше шмеликами это сделаем». Как насекомые помогают фермерам выращивать помидоры

26 марта 2020 16:10
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О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж».

Фермерская мечта размером в 14 футбольных полей – тепличный комбинат с полным климат-контролем по голландской технологии, возведенный с белорусским усердием меньше чем за год. Умная теплица – все процессы подчинены компьютеру. Освещённостью, полив, влажность, подкормка.

«Можно искусственно опылять, но мы лучше шмеликами это сделаем». Как насекомые помогают фермерам выращивать помидоры-1

Николай Гриб, заместитель главы крестьянского фермерского хозяйства:
Это шмели – у помидоров нужно, чтобы было опыление. И это опылители. Можно искусственно опылять, но мы лучше шмеликами это сделаем. Завозим из Израиля макролофус. Это такой полезный клоп, который поедает вредителя.

Белорусские фермеры, которые вместо химикатов используют насекомых. Чтобы конкурировать на внешних рынках, сегодня просто вырастить овощ недостаточно. Нужно быть ранними и головой отвечать за качество.

«Можно искусственно опылять, но мы лучше шмеликами это сделаем». Как насекомые помогают фермерам выращивать помидоры-3

Николай Гриб:
Мы переживаем сейчас, как будет с границей. Самое важное – не поругались с Россией. Это у нас один из стратегических покупателей. Им качественный томат даем. Дружим с Россельхознадзором. Если будем с Россией – значит, будет и реализация.

Первый спелый и сочный белорусский томат – именно с ольшанской пропиской. Его собирают с начала марта. На экспорт уходит до 80 процентов, уже отгрузили 18 тонн. Параллельно работают на белорусский рынок: до тех пор, пока свой помидор не вырастят местные огородники. Как правило, апрель-май.

Анна Лемеза работает четвертый месяц. За смену наполняет до 800 ящиков. Новая теплица – это дополнительные сто рабочих мест.

«Можно искусственно опылять, но мы лучше шмеликами это сделаем». Как насекомые помогают фермерам выращивать помидоры-5

Анна Лемеза, работница фермерского крестьянского хозяйства:
Нам очень нравится наша работа. Это прекрасно, как оно растет, как обделываем, сажаем, потом подкручиваем, подвязываем. Пасыночки обрываем, формируем кисти – все идет свои чередом. Условия даны и для человека, и для растения.

Семья Николая Гриба входит в топ-10 крупнейших фермеров Беларуси. Кроме зимних теплиц, это сады, питомники, широкий овощной ассортимент. К работе на земле приучают уже третье поколение.

«Можно искусственно опылять, но мы лучше шмеликами это сделаем». Как насекомые помогают фермерам выращивать помидоры-7

Николай Гриб:
И своих хлопцев я тоже стараюсь приучать, чтобы они вникли в эту технологию. Здесь есть 6 человек, которые следят. И одна смена – уже моих детей.

# Фермеры в Беларуси # Кристина Протосовицкая

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