«Можно искусственно опылять, но мы лучше шмеликами это сделаем». Как насекомые помогают фермерам выращивать помидоры

Фермерская мечта размером в 14 футбольных полей – тепличный комбинат с полным климат-контролем по голландской технологии, возведенный с белорусским усердием меньше чем за год. Умная теплица – все процессы подчинены компьютеру. Освещённостью, полив, влажность, подкормка.

Белорусские фермеры, которые вместо химикатов используют насекомых. Чтобы конкурировать на внешних рынках, сегодня просто вырастить овощ недостаточно. Нужно быть ранними и головой отвечать за качество.

Николай Гриб, заместитель главы крестьянского фермерского хозяйства: Это шмели – у помидоров нужно, чтобы было опыление. И это опылители. Можно искусственно опылять, но мы лучше шмеликами это сделаем. Завозим из Израиля макролофус. Это такой полезный клоп, который поедает вредителя.

Николай Гриб:

Мы переживаем сейчас, как будет с границей. Самое важное – не поругались с Россией. Это у нас один из стратегических покупателей. Им качественный томат даем. Дружим с Россельхознадзором. Если будем с Россией – значит, будет и реализация.

Первый спелый и сочный белорусский томат – именно с ольшанской пропиской. Его собирают с начала марта. На экспорт уходит до 80 процентов, уже отгрузили 18 тонн. Параллельно работают на белорусский рынок: до тех пор, пока свой помидор не вырастят местные огородники. Как правило, апрель-май.

Анна Лемеза работает четвертый месяц. За смену наполняет до 800 ящиков. Новая теплица – это дополнительные сто рабочих мест.