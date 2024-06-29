Более 400 выпускников Военной академии Беларуси получили дипломы и лейтенантские погоны

В условиях гибридной войны личная ответственность каждого офицера возрастает – такими словами напутствовал министр обороны Беларуси выпускников Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 29 июня, дипломы и лейтенантские погоны получили более 400 человек. Среди них немало правнуков героев-фронтовиков, отвоевавших мирное небо над Беларусью. Теперь новому поколению защитников Отечества, предстоит нести ответственность за защиту нашей Родины. К этому ответственному моменту курсанты шли 4 года.

Дмитрий Гуйда, выпускник Военной академии Беларуси:

На первом курсе у тебя одни стоят задачи, то есть ты понимаешь, осознаешь, куда ты попал, понимаешь, что с тобой происходит. На втором курсе ты уже более-менее привыкаешь, уже понимаешь куда тебе стремиться, каких целей ты хочешь добиться, хочешь ли ты стать лучшим офицером, идти на золотую медаль учиться и в дальнейшем распределяться на лучшее место. Затем на 3-4 курсе это подкрепляется все. И затем, если ты прикладываешь усилия, то ты достигаешь успеха.

Андрей Горбатенко, начальник Военной академии Беларуси:

Ребята, которые сегодня вышли из стен Военной академии, обладают необходимыми знаниями для успешного решения задач по своему должностному предназначению. Работа у них сложная. В Вооруженных Силах приходит новая техника – с каждым днем все больше и больше. Но самое сложное – это им придется работать с людьми.