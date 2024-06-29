Азарёнок: Лукашенко – первый, кто полностью решил проблему организованной и этнической преступности

Обстановка на южном направлении нашей страны и кто хочет втянуть Беларусь в войну. В эфире СТВ авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Итак, что происходит. Только факты и цифры. От официальных лиц. Никаких эмоций. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Григорий Азаренок, СТВ:

Чуть больше недели назад на границу с Беларусью со стороны Украины подогнали расчеты Himars и гаубицы М777 – три топора. Я видел последствия прилета Himars – домик складывается как коробочка на ветру. Затем с их стороны на нашей границе появились подразделения террористической организации РБК. Это сброд из российских и не только коллаборантов, подконтрольные Главному разведуправлению Украины. Их задачи – рейды, провокации, диверсии. Они заходили в Брянскую и Белгородскую область, заняли пару домов культуры в деревнях, убили несколько старух, фоткались, потом бежали или их выбивали.

Григорий Азаренок, СТВ:

Затем в нашу сторону был запущен очередной разведывательный дрон. По информации с флешки дрона, он должен был снимать наши промышленные предприятия. Затем в приграничье был найден очередной схрон со взрывчаткой, оружием и баблом. Сегодня прозвучала информация о том, что в приграничье скапливается спецназ соседней страны и легкая бронетехника – Bradley. Тяжелые пушки. Реактивные системы. Спецназ. Диверсанты. Это для чего? Зачем? Мы просто задаем вопрос – зачем? Военные знают – так готовятся к масштабной провокации. Смотрите видео в нашем Telegram.

Григорий Азаренок, СТВ:

А теперь с эмоциями. Вы когда-нибудь видели тряпку с засохшими пьяными тошнотворными выделениями? Надеюсь нет. Но она есть. Она скользит по Брюсселю в эти дни. И просит: жестче, жестче, жестче. Максимальные санкции. А лучше война. Война, да побольше. Чтобы его гнилостные, вонючие амбиции, его склизкую обиду на белорусов, которые его нафиг не знают, удовлетворить. Удовлетворить кровью наших людей. Как гнусно.