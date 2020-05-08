«Немцы использовали как живой щит». Под Лиозно перезахоронили останки красноармейцев и расстрелянных жителей

Новости Беларуси. На Витебщине в Лиозненском районе перезахоронили останки 39 человек. Из них 37 – мирные жители, которые были расстреляны в годы войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это в том числе и дети.

Их останки совершенно случайно обнаружили в лесу неподалеку от деревни Высочаны. В канун 75-летия Победы их похоронили на гражданском кладбище. Как героев, в последний путь их проводил военный оркестр.

Андрей Ильюшкин, краевед:

Мы склоняемся к такой версии, что это узники 5-го полка, которых в 44-м году перед началом «Багратиона» немцы использовали как живой щит.

Двух красноармейцев поисковики подняли также неподалеку от Высочан. К сожалению, установить их имена невозможно. Последний покой они обрели в Крынках – на одном из самых больших захоронений района. В братской могиле 5000 солдат. Всего же при освобождении только Лиозненской земли погибли минимум 32 тысячи красноармейцев. Для сравнения: сейчас в этом районе проживает в два раза меньше жителей.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

За последние 10 лет мы восстановили порядка 30 тысяч фамилий советских воинов и офицеров, которые нас освобождали. И 41 тысяча фамилий нанесена за это время на обелиски. Из 41 тысячи 6 тысяч фамилий только за прошлый год. А вообще, конечно, если говорить по тому количеству людей, которые захоронены и лежат сегодня в земле, то это порядка 412 тысяч офицеров и солдат Рабоче-крестьянской Красной Армии и, по различным данным, порядка 560 тысяч мирного населения.