«Белнефтехим» завершает проработку возможности поставки нефти через Гданьск

Новости Беларуси. «Белнефтехим» прорабатывает возможность поставки нефти через польский Гданьск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проработка западной линии находится сейчас в своей завершающей стадии. Осталось лишь утвердить график реализации, включая вопросы польского реверса и строительство перемычки «Гомель – Горки». В то же время уже работают северное и южное направления. Таким образом, по оценкам специалистов, белорусская нефтянка в I-м квартале 2020 года краш-тест выдержала.