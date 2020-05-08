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«Белнефтехим» завершает проработку возможности поставки нефти через Гданьск

08 мая 2020 07:24
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Новости Беларуси. «Белнефтехим» прорабатывает возможность поставки нефти через польский Гданьск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белнефтехим» завершает проработку возможности поставки нефти через Гданьск-1

Проработка западной линии находится сейчас в своей завершающей стадии. Осталось лишь утвердить график реализации, включая вопросы польского реверса и строительство перемычки «Гомель – Горки». В то же время уже работают северное и южное направления. Таким образом, по оценкам специалистов, белорусская нефтянка в I-м квартале 2020 года краш-тест выдержала.

«Белнефтехим» завершает проработку возможности поставки нефти через Гданьск-4

К российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии. Продолжается работа с американскими производителями. В целом на рынке энергоносителей предложений сейчас более чем достаточно. Рынок стал более сегментированным, и Беларусь рассчитывает серьезно подготовиться к новым условиям, которые сформируются после кризиса и пандемии. 

# Нефть в Беларуси # общество # Фотофакт

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