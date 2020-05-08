«Великая война. Великий подвиг белорусского народа». Праздничный канал к 9 Мая на СТВ: во сколько смотреть

Евгений Поболовец и Юлия Шпилевская, СТВ:

Три года, десять месяцев и 18 дней. Великая война. Великий подвиг белорусского народа. Великий подвиг всех советских людей. Кто-то вернулся домой, а кого-то война забрала навсегда. Они умирали ради нас, они и сегодня живут рядом с нами. В нашей памяти и в наших сердцах. Мы вспомним героев той войны, на связь со студией выйдут их родные и близкие. Мы откроем несколько ранее неизвестных страниц истории. В этот день нам нужно быть вместе.

9 Мая в эфире СТВ. Мы будем в строю уже в 8 утра.