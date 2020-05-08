Прямой эфир

«Великая война. Великий подвиг белорусского народа». Праздничный канал к 9 Мая на СТВ: во сколько смотреть

08 мая 2020 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Телеканал СТВ готовит 9 Мая праздничный канал «Во славу общей Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

«Великая война. Великий подвиг белорусского народа». Праздничный канал к 9 Мая на СТВ: во сколько смотреть-1

Евгений Поболовец и Юлия Шпилевская, СТВ:
Три года, десять месяцев и 18 дней. Великая война. Великий подвиг белорусского народа. Великий подвиг всех советских людей. Кто-то вернулся домой, а кого-то война забрала навсегда. Они умирали ради нас, они и сегодня живут рядом с нами. В нашей памяти и в наших сердцах. Мы вспомним героев той войны, на связь со студией выйдут их родные и близкие. Мы откроем несколько ранее неизвестных страниц истории. В этот день нам нужно быть вместе.

9 Мая в эфире СТВ. Мы будем в строю уже в 8 утра.   

«Великая война. Великий подвиг белорусского народа». Праздничный канал к 9 Мая на СТВ: во сколько смотреть-4

«Великая война. Великий подвиг белорусского народа». Праздничный канал к 9 Мая на СТВ: во сколько смотреть-6

«Великая война. Великий подвиг белорусского народа». Праздничный канал к 9 Мая на СТВ: во сколько смотреть-8

«Великая война. Великий подвиг белорусского народа». Праздничный канал к 9 Мая на СТВ: во сколько смотреть-10

# Великая Отечественная война # общество # Евгений Поболовец # Юлия Шпилевская

Другие новости рубрики

Все новости
«Белнефтехим» завершает проработку возможности поставки нефти через Гданьск
08 мая 2020 07:24

«Белнефтехим» завершает проработку возможности поставки нефти через Гданьск

В проект нового КоАП Беларуси включили главу о профилактических мерах воздействия
08 мая 2020 07:13

В проект нового КоАП Беларуси включили главу о профилактических мерах воздействия

8 мая пройдёт генеральная репетиция парада. Будет ограничено движение на некоторых улицах Минска
08 мая 2020 06:36

8 мая пройдёт генеральная репетиция парада. Будет ограничено движение на некоторых улицах Минска