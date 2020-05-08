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В проект нового КоАП Беларуси включили главу о профилактических мерах воздействия

08 мая 2020 07:13
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Новости Беларуси. Профилактика вместо административной ответственности несовершеннолетних. Акцент на такие изменения сделан в проекте нового Кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В проект нового КоАП Беларуси включили главу о профилактических мерах воздействия-1

К таким мерам воздействия можно отнести устное замечание, предупреждение, начисление штрафных баллов, воспитательные меры. И так будут поступать в первый раз. А вот за повторное нарушение уже будут предусмотрены более серьезные последствия. В целом же административные нарушения разделят на три группы: проступки, значительные и грубые нарушения. За проступки – штраф, но не более какого-то предела, например, 10 базовых величин. За значительные нарушения – уже более высокий штраф, конфискация или депортация. И только за грубые нарушения – уголовная ответственность.

В проект нового КоАП Беларуси включили главу о профилактических мерах воздействия-4

Напомним, проект Кодекса об административных правонарушениях был подготовлен еще 22 апреля, после этого его отправили на согласование. Следующий шаг – доработка документа. Параллельно готовится и проект нового Процессуально-исполнительного кодекса.  

# Право # общество # Фотофакт

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