В проект нового КоАП Беларуси включили главу о профилактических мерах воздействия

Новости Беларуси. Профилактика вместо административной ответственности несовершеннолетних. Акцент на такие изменения сделан в проекте нового Кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Профилактика вместо административной ответственности несовершеннолетних. Акцент на такие изменения сделан в проекте нового Кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К таким мерам воздействия можно отнести устное замечание, предупреждение, начисление штрафных баллов, воспитательные меры. И так будут поступать в первый раз. А вот за повторное нарушение уже будут предусмотрены более серьезные последствия. В целом же административные нарушения разделят на три группы: проступки, значительные и грубые нарушения. За проступки – штраф, но не более какого-то предела, например, 10 базовых величин. За значительные нарушения – уже более высокий штраф, конфискация или депортация. И только за грубые нарушения – уголовная ответственность.
Напомним, проект Кодекса об административных правонарушениях был подготовлен еще 22 апреля, после этого его отправили на согласование. Следующий шаг – доработка документа. Параллельно готовится и проект нового Процессуально-исполнительного кодекса.