В проект нового КоАП Беларуси включили главу о профилактических мерах воздействия

К таким мерам воздействия можно отнести устное замечание, предупреждение, начисление штрафных баллов, воспитательные меры. И так будут поступать в первый раз. А вот за повторное нарушение уже будут предусмотрены более серьезные последствия. В целом же административные нарушения разделят на три группы: проступки, значительные и грубые нарушения. За проступки – штраф, но не более какого-то предела, например, 10 базовых величин. За значительные нарушения – уже более высокий штраф, конфискация или депортация. И только за грубые нарушения – уголовная ответственность.