Нельзя злословить и заниматься тяжёлой работой. Традиции и запреты Сретения Господне

Сретение Господне отмечают в субботу 15 февраля православные христиане. Этот праздник завершает череду рождественских празднований. Его история восходит к старцу Симеону, который знал, что не умрёт, пока не встретится со Спасителем. К моменту, когда Симеон увидел младенца Иисуса, старец прожил более 300 лет.

Традиции Сретения

В этот день принято освящать воду, которая затем используется для исцеления от болезней и снятия сглазов. Также освящались свечи, которые нужно было зажигать во время гроз, чтобы защитить дом от попадания в него молний. Ещё есть примета, что какая погода будет в день Сретения, такой будет и весна.

Запреты в день праздника

В Сретение запрещается злословить, ссориться, наводить порядок в доме и заниматься любой тяжёлой работой. Также нельзя употреблять алкоголь.

Кстати, скоро наступит день Прощёного воскресенья.