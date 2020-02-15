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Нельзя злословить и заниматься тяжёлой работой. Традиции и запреты Сретения Господне

15 февраля 2020 07:12
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Сретение Господне отмечают в субботу 15 февраля православные христиане. Этот праздник завершает череду рождественских празднований. Его история восходит к старцу Симеону, который знал, что не умрёт, пока не встретится со Спасителем. К моменту, когда Симеон увидел младенца Иисуса, старец прожил более 300 лет. 

Традиции Сретения 

В этот день принято освящать воду, которая затем используется для исцеления от болезней и снятия сглазов. Также освящались свечи, которые нужно было зажигать во время гроз, чтобы защитить дом от попадания в него молний. Ещё есть примета, что какая погода будет в день Сретения, такой будет и весна. 

Запреты в день праздника 

В Сретение запрещается злословить, ссориться, наводить порядок в доме и заниматься любой тяжёлой работой. Также нельзя употреблять алкоголь. 

Кстати, скоро наступит день Прощёного воскресенья. 

К чему готовит этот праздник – читайте здесь

# Православные в Беларуси # общество

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