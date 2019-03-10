Прощёное воскресенье. Время наладить отношения с обидчиками

Новости Беларуси. 10 марта православные верующие отмечают Прощеное Воскресенье. Это последний день перед Великим Постом – самым радостным и самым строгим периодом в жизни христиан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня священники призывают мысленно покаяться и простить друг другу все обиды, чтобы с чистой душой начать Пост. В храмах читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди Христа.

Иерей Иоанн Парфёнов, клирик Минского Свято-Духового кафедрального собора:

Делая первые шаги на пути поста, мы просим друг у друга прощения, понимая, что впереди предстоит долгий путь покаяния. Стараемся простить искренне. Нам важно помнить, что Господь говорил: «Каким судом судите, таким и вас будут судить». Поэтому нам важно искренне простить, чтобы в нашем покаянии Господь к нам тоже был милосерден.

Церковь сегодня напоминает верующим и об одном из самых известных и драматических событий Ветхого Завета – вкушении запрещенного плода и изгнании Адама и Евы из рая.

Утром и днем в храмах проходят торжественные службы. А уже вечером (церковные сутки начинаются с 18.00) будет совершен особый чин прощения.

Примириться с обидчиками сегодня обязательно каждому, первым сказать простое и важное слово «Прости».