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Прощёное воскресенье. Время наладить отношения с обидчиками

10 марта 2019 13:29
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Новости Беларуси. 10 марта православные верующие отмечают Прощеное Воскресенье. Это последний день перед Великим Постом – самым радостным и самым строгим периодом в жизни христиан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прощёное воскресенье. Время наладить отношения с обидчиками-1

Сегодня священники призывают мысленно покаяться и простить друг другу все обиды, чтобы с чистой душой начать Пост. В храмах читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди Христа. 

Прощёное воскресенье. Время наладить отношения с обидчиками-4

Иерей Иоанн Парфёнов, клирик Минского Свято-Духового кафедрального собора: 
Делая первые шаги на пути поста, мы просим друг у друга прощения, понимая, что впереди предстоит долгий путь покаяния. Стараемся простить искренне. Нам важно помнить, что Господь говорил: «Каким судом судите, таким и вас будут судить». Поэтому нам важно искренне простить, чтобы в нашем покаянии Господь к нам тоже был милосерден.

Церковь сегодня напоминает верующим и об одном из самых известных и драматических событий Ветхого Завета – вкушении запрещенного плода и изгнании Адама и Евы из рая.

Утром и днем в храмах проходят торжественные службы. А уже вечером (церковные сутки начинаются с 18.00) будет совершен особый чин прощения.

Примириться с обидчиками сегодня обязательно каждому, первым сказать простое и важное слово «Прости».

Прощёное воскресенье. Время наладить отношения с обидчиками-7

# Православные в Беларуси # общество # Иерей Иоанн Парфёнов # Фотофакт

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