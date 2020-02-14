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Романтика от ГАИ. Минские инспекторы поздравили водителей с 14 февраля

14 февраля 2020 20:55
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Новости Беларуси. От ГАИ с любовью. Инспекторы поздравили водителей с романтичным праздником, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Романтика от ГАИ. Минские инспекторы поздравили водителей с 14 февраля-1



Праздничный патруль стоял возле ЗАГСа Московского района. Останавливали машины, в которых ехали пары. В подарок – фликеры в виде сердечек и шарики. А малыши из 105-й школы в образе ангелов радовали автомобилистов красивыми стихами.

Неслучайно сегодня на дороге инспектор с таким актуальным именем – Любовь.

Романтика от ГАИ. Минские инспекторы поздравили водителей с 14 февраля-4

Любовь Трепашко, официальный представитель ОГАИ Московского РУВД:
Наша акция направлена на то, чтобы Госавтоинспекция сблизилась с участниками дорожного движения, выразить свою любовь и заботу о них. И жестом добра направить на соблюдение дисциплины на дорогах и улицах нашего города.

Романтика от ГАИ. Минские инспекторы поздравили водителей с 14 февраля-7

Целуйтесь, но только не за рулем!

# ГАИ # общество # Любовь Трепашко # Фотофакт

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