Романтика от ГАИ. Минские инспекторы поздравили водителей с 14 февраля

Новости Беларуси. От ГАИ с любовью. Инспекторы поздравили водителей с романтичным праздником, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Праздничный патруль стоял возле ЗАГСа Московского района. Останавливали машины, в которых ехали пары. В подарок – фликеры в виде сердечек и шарики. А малыши из 105-й школы в образе ангелов радовали автомобилистов красивыми стихами.

Неслучайно сегодня на дороге инспектор с таким актуальным именем – Любовь.

Любовь Трепашко, официальный представитель ОГАИ Московского РУВД:

Наша акция направлена на то, чтобы Госавтоинспекция сблизилась с участниками дорожного движения, выразить свою любовь и заботу о них. И жестом добра направить на соблюдение дисциплины на дорогах и улицах нашего города.