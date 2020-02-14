Зимой на велосипеде. Более 300 белорусов присоединились ко всемирной акции

Новости Беларуси. Самый романтический праздник года. День влюбленных 14 февраля многие провели, что любопытно, на велосипеде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом Беларусь присоединилась к всемирной акции «На велосипеде зимой». На сайте оргкомитета зарегистрировались около 13 тысяч участников со всех континентов. Из них – более 300 белорусов.

В столице для отважных спортсменов даже организовали своеобразные энерготочки, где в качестве топлива предлагали чашечку кофе.