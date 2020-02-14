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Зимой на велосипеде. Более 300 белорусов присоединились ко всемирной акции

14 февраля 2020 20:47
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Новости Беларуси. Самый романтический праздник года. День влюбленных 14 февраля многие провели, что любопытно, на велосипеде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимой на велосипеде. Более 300 белорусов присоединились ко всемирной акции-1

Таким образом Беларусь присоединилась к всемирной акции «На велосипеде зимой». На сайте оргкомитета зарегистрировались около 13 тысяч участников со всех континентов. Из них – более 300 белорусов.

Зимой на велосипеде. Более 300 белорусов присоединились ко всемирной акции-4

В столице для отважных спортсменов даже организовали своеобразные энерготочки, где в качестве топлива предлагали чашечку кофе. 

Зимой на велосипеде. Более 300 белорусов присоединились ко всемирной акции-7

Камилла Шах оценила креатив.

# Велосипед # общество # Камилла Шах # Фотофакт

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