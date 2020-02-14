Вольер в валентинках и праздничный ужин. Свидание для лам устроили в Минском зоопарке

Новости Беларуси. Найти друг друга. В зоопарке 14 февраля состоялось свидание лам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Найти друг друга. В зоопарке 14 февраля состоялось свидание лам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это южноамериканские родственники верблюдов. Организовали свидание на высшем уровне. Вольер украсили валентинками, для влюблённых приготовили ужин из отборных овощей и даже аксессуары подобрали.
Правда, как не старался темпераментный Шурик, отвлечь от еды Веснушку он не смог. Скорее дело в том, что их чувства уже проверены временем.
Ирина Климчук, методист Минского зоопарка:
Шурик давний житель Минского зоопарка, он приехал из Липецка и жил здесь один. Но для того, чтобы ему не было скучно, год назад из Гродно привезли самку Веснушку. В этом году у них появилась малышка.