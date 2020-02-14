Вольер в валентинках и праздничный ужин. Свидание для лам устроили в Минском зоопарке

Правда, как не старался темпераментный Шурик, отвлечь от еды Веснушку он не смог. Скорее дело в том, что их чувства уже проверены временем.

Ирина Климчук, методист Минского зоопарка:

Шурик давний житель Минского зоопарка, он приехал из Липецка и жил здесь один. Но для того, чтобы ему не было скучно, год назад из Гродно привезли самку Веснушку. В этом году у них появилась малышка.