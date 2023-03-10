Деньги улетают в воздух. Стоит ли заводить ребёнку банковскую карту?

Деньги интересны всем, даже детям. Родителям важно научить своего ребенка грамотно распоряжаться финансами, ведь в будущем эти навыки ему точно пригодятся. О том, как это сделать, когда начинать и нужно ли выдавать деньги на карманные расходы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Сейчас есть такие финансовые инструменты, которые помогают легко контролировать вообще, где и на что тратит ребенок эти деньги. Например, можно завести карточку, привязать ее к своему счету, и ты будешь видеть, где и на что потратил ребенок деньги. Кто-нибудь пользуется такими инструментами? Анастасия, вы пользуетесь, даете карточку или это просто бумажные деньги?

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:

Мы даем просто бумажные деньги, при этом я понимаю, что им хочется карточку. Карточка – это уже современная штука. Мне действительно самой тоже очень сложно удержаться, я уже несколько раз практически заказывала эти карточки. Опять же, почему я этого не делаю? Потому что я точно понимаю, что с карточки деньги улетают просто в воздух. Ты их вообще не замечаешь. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У взрослых в первую очередь тоже.