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Деньги улетают в воздух. Стоит ли заводить ребёнку банковскую карту?

10 марта 2023 19:32
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Деньги интересны всем, даже детям. Родителям важно научить своего ребенка грамотно распоряжаться финансами, ведь в будущем эти навыки ему точно пригодятся. О том, как это сделать, когда начинать и нужно ли выдавать деньги на карманные расходы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Сейчас есть такие финансовые инструменты, которые помогают легко контролировать вообще, где и на что тратит ребенок эти деньги. Например, можно завести карточку, привязать ее к своему счету, и ты будешь видеть, где и на что потратил ребенок деньги. Кто-нибудь пользуется такими инструментами? Анастасия, вы пользуетесь, даете карточку или это просто бумажные деньги?

Деньги улетают в воздух. Стоит ли заводить ребёнку банковскую карту?-1

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:
Мы даем просто бумажные деньги, при этом я понимаю, что им хочется карточку. Карточка – это уже современная штука. Мне действительно самой тоже очень сложно удержаться, я уже несколько раз практически заказывала эти карточки. Опять же, почему я этого не делаю? Потому что я точно понимаю, что с карточки деньги улетают просто в воздух. Ты их вообще не замечаешь.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У взрослых в первую очередь тоже.

Деньги улетают в воздух. Стоит ли заводить ребёнку банковскую карту?-4

Анастасия Шляпо:
В первую очередь у взрослых, а у ребенка тем более. То есть приложил карточку, телефон – он вообще не понимает сколько куда у него ушло. Когда ты отдаешь бумажки свои, иногда в какой-то момент можно задуматься. Поэтому пока что у нас только кэш. Я знаю, что они хотят. Не знаю, сколько мы продержимся против этого современного тренда, но пока я точно знаю, что управлять деньгами с помощью карты невозможно. Карта – это только удобство современного мира, оплаты всевозможные. Но накопить и грамотно использовать деньги невозможно с карточкой.

Ольга Шерснева:
Ева, есть ли у тебя карточка своя личная?

Деньги улетают в воздух. Стоит ли заводить ребёнку банковскую карту?-7

Ева Носач, ученица школы финансовой грамотности для детей:
Нет карточки у меня нет, но папа мне дает и хочет завести.

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# Дети # общество # Юлия Самусенко # Анастасия Шляпо # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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