Туск грозит закрытием границы с Германией из-за мигрантов

В случае выдворения Германией мигрантов в Польшу Варшава закроет границы с ФРГ, пишет ТАСС.
Об этом объявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Политик отметил, что Польша пойдет на этот шаг, применив статью 72 Договора о функционировании ЕС, допускающую временное прекращение исполнения обязательств в рамках сообщества, исходя из соображений безопасности.
Также Туск сообщил, что Польша не планирует соблюдать положения Миграционного пакта Европейского союза в области требований принимать мигрантов из стран ЕС.