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Туск грозит закрытием границы с Германией из-за мигрантов

21 мая 2025 07:52
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Туск грозит закрытием границы с Германией из-за мигрантов-0

В случае выдворения Германией мигрантов в Польшу Варшава закроет границы с ФРГ, пишет ТАСС.

Об этом объявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Политик отметил, что Польша пойдет на этот шаг, применив статью 72 Договора о функционировании ЕС, допускающую временное прекращение исполнения обязательств в рамках сообщества, исходя из соображений безопасности.

Также Туск сообщил, что Польша не планирует соблюдать положения Миграционного пакта Европейского союза в области требований принимать мигрантов из стран ЕС.
 

# Международная политика

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