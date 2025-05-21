Туск грозит закрытием границы с Германией из-за мигрантов

В случае выдворения Германией мигрантов в Польшу Варшава закроет границы с ФРГ, пишет ТАСС.

Об этом объявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Политик отметил, что Польша пойдет на этот шаг, применив статью 72 Договора о функционировании ЕС, допускающую временное прекращение исполнения обязательств в рамках сообщества, исходя из соображений безопасности.

Также Туск сообщил, что Польша не планирует соблюдать положения Миграционного пакта Европейского союза в области требований принимать мигрантов из стран ЕС.

