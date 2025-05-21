Джордже Симион намерен оспорить результаты выборов в Румынии

В Румынии вновь назревает большой скандал, связанный с президентскими выборами. Потерпевший на них поражение Джордже Симион решил оспорить их результаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» обратился в Конституционный суд страны с требованием аннулировать результаты голосования, заявив о возможных подтасовках и иностранного вмешательства в избирательные процессы, в частности со стороны Франции.

Напомним, 18 мая в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Согласно официальным данным, победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, который получил более 53 % голосов. После оглашения итогов воскресных выборов Симион признал свое поражение и даже поздравил соперника с победой, однако затем объявил, что намерен оспорить результаты голосования, назвав его фарсом.