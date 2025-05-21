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Джордже Симион намерен оспорить результаты выборов в Румынии

21 мая 2025 07:26
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В Румынии вновь назревает большой скандал, связанный с президентскими выборами. Потерпевший на них поражение Джордже Симион решил оспорить их результаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джордже Симион намерен оспорить результаты выборов в Румынии-2

Лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» обратился в Конституционный суд страны с требованием аннулировать результаты голосования, заявив о возможных подтасовках и иностранного вмешательства в избирательные процессы, в частности со стороны Франции. 

Напомним, 18 мая в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Согласно официальным данным, победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, который получил более 53 % голосов. После оглашения итогов воскресных выборов Симион признал свое поражение и даже поздравил соперника с победой, однако затем объявил, что намерен оспорить результаты голосования, назвав его фарсом.

# Международная политика # Выборы

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