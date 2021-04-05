Обмануть систему нереально. Рассказываем, почему не стоит подкручивать счётчики

Новости Беларуси. Что важно знать про газовое отопление? Помогают ли индивидуальные счетчики экономить, и что же выгоднее для дачи – газ или электричество? Об этом и многом другом говорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Александр Сазанчук, заместитель главного инженера унитарного предприятия «Мингаз».

Илона Волынец, ведущая:

Стала появляться информация, что, к сожалению, некоторые потребители грешат тем, что подкручивают счетчики, пытаясь сэкономить. Действительно ли это такая проблема сегодня?