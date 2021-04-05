Обмануть систему нереально. Рассказываем, почему не стоит подкручивать счётчики
Новости Беларуси. Что важно знать про газовое отопление? Помогают ли индивидуальные счетчики экономить, и что же выгоднее для дачи – газ или электричество? Об этом и многом другом говорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Александр Сазанчук, заместитель главного инженера унитарного предприятия «Мингаз».
Илона Волынец, ведущая:
Стала появляться информация, что, к сожалению, некоторые потребители грешат тем, что подкручивают счетчики, пытаясь сэкономить. Действительно ли это такая проблема сегодня?
Александр Сазанчук, заместитель главного инженера УП «Мингаз»:
Есть такая проблема. Она не такая большая, как кажется. Сегодня при 70 тысячах частных жилых домов, которые находятся на обслуживании нашего предприятия, было обнаружено порядка 160 адресов за прошлый год, которые пытались вмешаться в устройство прибора учета расхода газа. Понятно, что зачастую, имея частный дом, коттедж, площади у людей разные, деньги на оплату газа приходятся немалые. И в таком же случае всегда есть люди, которые хотят где-то сэкономить нечестным путем. Здесь уже идут в ход любые средства, возможности – подкрутить, открутить, снять счетчик, влезть в счетный механизм таким способом, чтобы меньше заплатить за поставленный газ. Предприятие «Мингаз» уже несколько лет ведет борьбу планово с данными абонентами, создана большая база всех приборов учета расхода газа с фотографиями, показаниями, номерами пломб, где за несколько лет ведется анализ.
Если мы сегодня попадем к абоненту, фотографируем его прибор учета, то программно сличаем, что поменялось. Чтобы прибор учета был под контролем, на нем висит порядка четырех-пяти пломб различной сложности и конфигурации. Установлено не только предприятием «Мингаз», но и заводами-изготовителями данного прибора учета. При случае выявления какого-то вмешательства, даже подозрения на него, счетчик отвозится на завод-изготовитель, который специальной комиссией производит его вскрытие и в специальном акте расследований делает выводы, возможно ли было вмешательство в данный прибор учета.
Илона Волынец:
То есть, обмануть систему нереально?
Александр Сазанчук:
Сегодня фактически нереально.
В чем выгода? Помогают ли индивидуальные счетчики газа экономить? Подробности здесь.