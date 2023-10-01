Как в Беларуси летать и официально, и безопасно? Корреспондент СТВ изучил вопрос сверхлёгкой авиации

Как отмечают в Генеральной прокуратуре Беларуси, несчастные случаи в небе чаще происходят с теми, кто летает нелегально. Так, в последнее время несанкционированных полетов на дельтапланах, парапланах, мотодельтапланах, то есть сверхлегкой авиации, стало заметно больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2023 году выявили уже более 200 фактов. Причем нелегалы замечены в каждом регионе. Но в антирейтинге Гомельская, Могилевская и Минская области.

Небо не прощает ошибок, а тем более пренебрежение правилами авиабезопасности. Для рожденных летать в нашей стране есть места, где можно официально взлетать на сверхлегких летательных аппаратах. Всего их только три, одна из таких площадок в поселке Озерцо. Дмитрий Матковский авиабизнес организовал 14 лет назад. Постепенно закупал технику и набирал команду профессионалов. Сейчас в клубе четыре мотодельтаплана и несколько воздушных асов, у каждого из которых безусловно есть действующие пилотские документы. В приоритете для Дмитрия и его команды безопасность, а уже потом заработок.

Дмитрий Матковский, представитель коммерческого аэроклуба:

Имеем полный пакет документов. Это сертификат эксплуатанта, все технические документы, летная годность, все пилотские и так далее. Площадка зарегистрирована, проведена топографическая съемка, выравнивание – целый спектр услуг проведен. И, конечно же, когда вы проходите все эти процедуры, вы получаете официальное право работать, не прячась, работать в открытую.

Артем Маймусов, старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах Генпрокуратуры Беларуси:

К воздушным полетам граждане должны быть более внимательны. Потому что в случае какой-либо поломки, выхода из строя двигателя, к примеру, невозможно просто выйти и осмотреть неисправность. В лучшем случае воздушное судно спланирует, в худшем – оно упадет. Поэтому Генеральная прокуратура призывает быть крайне бдительным, проверять у эксплуатантов воздушных судов наличие всех необходимых документов. Все ли документы в наличии? Мы решили это проверить лично.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Сертификат о летной годности, регистрационное удостоверение и другие документы – все в порядке. Также обращаем внимание на площадку аэродрома – здесь соблюдены безопасные условия для взлета и посадки. Не забываем про метеоусловия. Сегодня отличная погода. Все требования соблюдены – можем покорять воздушные просторы. Увлекательное воздушное путешествие над просторами Минска, но самое главное, что оно безопасное.