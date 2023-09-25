Белоруска погибла во время полёта на параплане в Турции

Трагические новости пришли из Турции. В результате несчастного случая в Аланье погибла наша соотечественница. ЧП произошло во время полета на параплане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина вместе с инструктором стартовали с площадки на высоте 800 метров, но вскоре параплан начал резко терять высоту и в итоге упал на деревья. Белоруска скончалась на месте. За жизнь пилота борются врачи. Полиция начала расследование инцидента. Наше посольство в Турции находится в контакте с местными компетентными органами и семьей погибшей. Оказывается все необходимое консульско-правовое содействие.