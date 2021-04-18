«Некоторым заказчикам снимали видео: мы работаем, мы вас не подведём». Ольга Политико о событиях 2020 года
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала об атмосфере на предприятии во время забастовок.
Ольга Коршун, ведущая:
Мы прошлым летом и осенью столкнулись с такой ситуацией, что некоторые силы призывали белорусские предприятия остановиться, а рабочих выйти на забастовку. Эта тенденция коснулась ваших работников? Как сейчас обстоят дела? Какая атмосфера сегодня на вашем предприятии?
Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:
Нас это, к счастью, не коснулось. Больше половины наших людей проживает в Гатово. Сам агрогородок появился благодаря тому, что был построен завод. Это уже как жилье для работников, поэтому там уже тоже свой микроклимат. Когда случились известные события, мы с рабочими в цеху каждый день встречались. У них был вопрос: «Как это нас коснется?» Я всегда говорила: «Кроме нас нам зарплату никто не заработает, поэтому мы должны работать, выполнять заявки». Нам приходилось даже некоторым нашим заказчикам снимать видео, что мы работаем, что мы их не подведем, что все у нас нормально.
Ольга Коршун:
Деловая репутация.
Ольга Политико:
Обязательно. События событиями, но свою нишу на рынке потерять очень легко. Тебя потом туда никто не пустит. Коллектив себя проявил с самой лучшей стороны. А что говорить сейчас, после посещения главы государства. Настолько глобально и серьезно задачи поставлены, что мы все понимаем, какая это ответственность, что нам в очередной раз оказали кредит доверия. Мы обязаны его оправдать.
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