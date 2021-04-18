«Некоторым заказчикам снимали видео: мы работаем, мы вас не подведём». Ольга Политико о событиях 2020 года

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Нас это, к счастью, не коснулось. Больше половины наших людей проживает в Гатово. Сам агрогородок появился благодаря тому, что был построен завод. Это уже как жилье для работников, поэтому там уже тоже свой микроклимат. Когда случились известные события, мы с рабочими в цеху каждый день встречались. У них был вопрос: «Как это нас коснется?» Я всегда говорила: «Кроме нас нам зарплату никто не заработает, поэтому мы должны работать, выполнять заявки». Нам приходилось даже некоторым нашим заказчикам снимать видео, что мы работаем, что мы их не подведем, что все у нас нормально.

Ольга Коршун:

Деловая репутация.