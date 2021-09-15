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Спрос на иностранные языки определяется ситуацией в мире. Какие сейчас наиболее популярны?

15 сентября 2021 12:40
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Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если сделать небольшой срез, действительно ли меняется интерес к языкам? Действительно ли сейчас не английский «правит балом»?

Спрос на иностранные языки определяется ситуацией в мире. Какие сейчас наиболее популярны?-1

Лариса Тригубова, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров МГЛУ:
В разное время проявляются разные тенденции, и спрос на иностранные языки очень серьезно определяется ситуацией в мире, в том числе социально-экономической, глобализацией и отношениями, например, нашей страны с другими странами. Но я бы сказала, что все равно английский язык – это 75 % интереса.

Алеся Лакина:
На первом месте?

Лариса Тригубова:
В первую очередь. Тем не менее наш университет развивает преподавание других иностранных языков. Всего в системе преподавания университета 23 иностранных языка.

Спрос на иностранные языки определяется ситуацией в мире. Какие сейчас наиболее популярны?-4

Алеся Лакина:
Какие еще пользуются спросом?

Лариса Тригубова:
Основными факультетами у нас являются факультет английского языка, где изучают русский и английский, факультет романских языков, где изучаются французский и испанский, факультет немецкого языка, факультеты переводческий и межкультурных коммуникаций, где есть все иностранные языки, и факультет китайского языка и культуры, который образован не так давно. Отвечая на ваш вопрос о тенденциях, китайский язык получает все большее распространение, пользуется все большим интересом у наших студентов и взрослых, которые приходят к нам его изучать.

Спрос на иностранные языки определяется ситуацией в мире. Какие сейчас наиболее популярны?-7

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# Иностранные языки # общество # Алеся Лакина # Лариса Тригубова # Фотофакт

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