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Некоторые вузы Беларуси поднимают стоимость обучения

19 февраля 2020 14:16
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Новости Беларуси. Некоторые белорусские вузы изменяют стоимость обучения. Решение поднять цены уже приняли БНТУ, БГЭУ, и Брестский государственный университет имени Пушкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 марта больше будут платить и студенты БГУ.

В среднем стоимость увеличится на 12 %. В университете говорят, что это нормальная практика, а полученные таким образом деньги направляются на оплату труда педагогов, обновление материально-технической базы, научно-методическое обеспечение и хозяйственные нужды.

Больше новостей экономики за 19 февраля здесь.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Сергей Савицкий

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