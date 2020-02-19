Некоторые вузы Беларуси поднимают стоимость обучения

Новости Беларуси. Некоторые белорусские вузы изменяют стоимость обучения. Решение поднять цены уже приняли БНТУ, БГЭУ, и Брестский государственный университет имени Пушкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 марта больше будут платить и студенты БГУ.

В среднем стоимость увеличится на 12 %. В университете говорят, что это нормальная практика, а полученные таким образом деньги направляются на оплату труда педагогов, обновление материально-технической базы, научно-методическое обеспечение и хозяйственные нужды.