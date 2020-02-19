КГК: предложили создание жилищной инспекции, без неё никто капремонт бы не принимал

Новости Беларуси. Капремонт на бумаге и неэффективное использование бюджетных средств. Комитет госконтроля дал оценку работе ЖКХ Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Капремонт на бумаге и неэффективное использование бюджетных средств. Комитет госконтроля дал оценку работе ЖКХ Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди плюсов – внедрение It-технологий, единый расчетно-справочный центр, служба «115» и собственный портал. Они ускорили получение необходимой информации и решение проблем. Однако до сих пор поступают жалобы на затянувшийся капремонт в домах.
В результате проверки установлено, что по документам большинство многоэтажек уже введены в строй. На самом деле заменили только коммуникации. А где-то и вовсе только окна в подъезде. Когда завершатся работы, дедлайн неизвестен. Как правило, после отчета о вводе дома строители затягивают сроки, страдает и качество.
Николий Василевский, житель дома по ул. Бурдейного, 25:
Капитальный ремонт начался где-то с июня и до сих пор, хотя по договору было до конца декабря.
Вера Мацулевич, заместитель начальника Главного управления контроля по Минску Комитета государственного контроля:
Так случилось в 2019 году, что все 189 домов, о которых город отчитался, якобы введены полностью. На самом деле 95 % – только в объеме систем инженерных, которые составляют всего лишь не более 10 % сметной стоимости дома. Остальные пусковые комплексы заказчики потом не торопятся сдавать – у них же уже отчетность прошла.
Мы хотели бы предложить создание жилищной инспекции, без нее никто капремонт бы не принимал в эксплуатацию, они бы отслеживали его от начала торгов и до ввода объекта в эксплуатацию.
Еще одна тема – неэффективное использование бюджетных средств на ремонт жилья и придомовой территории.
Так, в Минске на одном из объектов за 41 тысячу рублей сделали лестницу, по сути, в никуда: ведет конструкция от детской площадки в электрощитовую. Чтобы сделать капремонт прозрачным и понятным для всех сторон в Госконтроле предложили создать также единую электронную базу, где будет отражен весь ход работ, начиная от проекта до готового объекта.