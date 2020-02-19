КГК: предложили создание жилищной инспекции, без неё никто капремонт бы не принимал

Среди плюсов – внедрение It-технологий, единый расчетно-справочный центр, служба «115» и собственный портал. Они ускорили получение необходимой информации и решение проблем. Однако до сих пор поступают жалобы на затянувшийся капремонт в домах.

В результате проверки установлено, что по документам большинство многоэтажек уже введены в строй. На самом деле заменили только коммуникации. А где-то и вовсе только окна в подъезде. Когда завершатся работы, дедлайн неизвестен. Как правило, после отчета о вводе дома строители затягивают сроки, страдает и качество. Николий Василевский, житель дома по ул. Бурдейного, 25: Капитальный ремонт начался где-то с июня и до сих пор, хотя по договору было до конца декабря.

Вера Мацулевич, заместитель начальника Главного управления контроля по Минску Комитета государственного контроля:

Так случилось в 2019 году, что все 189 домов, о которых город отчитался, якобы введены полностью. На самом деле 95 % – только в объеме систем инженерных, которые составляют всего лишь не более 10 % сметной стоимости дома. Остальные пусковые комплексы заказчики потом не торопятся сдавать – у них же уже отчетность прошла.

Мы хотели бы предложить создание жилищной инспекции, без нее никто капремонт бы не принимал в эксплуатацию, они бы отслеживали его от начала торгов и до ввода объекта в эксплуатацию.