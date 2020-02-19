Вакансия с зарплатой в 37 тысяч рублей есть в Минске

В Минске не хватает почти 20 тысяч работников. При этом примерно две трети вакансий предлагают для представителей рабочих профессий. Какие специальности в топе в Минске, рассказываем в программе «Большой город».

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

У нас ситуация на рынке труда схожа с особенностью ситуации на рынке труда регионов. Но есть некоторые отличия. Сегодня у нас на рынке труда лидируют повара, продавцы, контролеры, кассиры. Но те профессии, которые востребованы в регионах, допустим, трактористы-машинисты, в Минске они не востребованы, и со стороны нанимателей нет особого спроса. Столичный рынок труда, это, все-таки, крупный город – здесь сосредоточено основное производство, и конечно, здесь больший упор идет на вакансии промышленности, здесь очень много профессий в строительстве, в транспорте. Но, в целом, ситуация на рынке труда схожая с ситуацией в республике.