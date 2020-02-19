Интернет-мошенники в Беларуси: в каких областях больше всего преступлений?

Новости Беларуси. В Беларуси количество выявленных преступлений в сфере информационной безопасности выросло более чем в 2 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом хищения денег с помощью компьютерных технологий перестают носить лишь бытовой характер.

Злоумышленники все чаще пользуются реквизитами платежных карт и системами дистанционного банковского обслуживания. Главной причиной таких махинаций остается беспечность самих граждан. «Спустя минут 5 списали все деньги». Как воруют телефонные мошенники в Беларуси

Только за 2019 год правоохранителям удалось закрыть более 60 интернет-площадок, которыми пользовались киберпреступники. Без малого полторы тысячи хакеров привлекли к уголовной ответственности, около сотни из них – несовершеннолетние. Примечательно, что наиболее активны интернет-мошенники в Гомельской, Гродненской и Могилёвской областях.

Кирилл Вяткин, заместитель начальника Управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси:

Мы уменьшили возрастной ценз привлечения за хищение с использованием компьютерной техники с 16 до 14 лет. Действительно, это связано с тем, что ранее лица избегали привлечения к уголовной ответственности, потому как не достигли возраста привлечения, т.е. это были 14-, 15-летние подростки, которые путем легкой наживы, вовлечения в преступные схемы становились соучастниками или создателями преступной схемы.

Сергей Майсейшин, начальник отдела реагирования на компьютерные угрозы Управления защиты информации Национального банка Беларуси:

Преобладает количество инцидентов, связанных с хищением, с использованием методов социальной инженерии. Соответственно, это любые способы выманивания необходимой информации. Для того, чтобы этого избежать, нужно повышать свою киберграмотность. Планируется ряд мероприятий, конкурсы видеоблогеров, ближайшее мероприятие «Неделя финансовой грамотности».