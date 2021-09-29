Сергей Рачков: если заявитель говорит, что идёт угроза жизни личной и семьи, пройти мимо такого обращения мы не можем

Новости Беларуси. Белорусские сенаторы провели личный прием граждан. Так, 29 сентября с 10:00 можно было пообщаться с Сергеем Рачковым – председателем Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня в основном людей волнует взаимодействие с органами внутренних дел. Скажу так, очень есть серьезные житейские ситуации, запутанные очень, где уже даже разбираются не только органы внутренних дел, но и суд. Мы не имеем права и не вмешиваемся в деятельность суда, но если заявитель говорит, что идет угроза жизни личной и семьи, конечно, пройти мимо такого обращения мы не можем, поэтому я всегда принимаю таких людей и вникаю в суть этих вопросов. Там, где возможно, мы подключаем силовые структуры, которые могут оказать содействие в первую очередь в обеспечении безопасности человека.