Некоторые тарифы на ЖКУ к 1 марта должны быть пересчитаны в сторону уменьшения

Новости Беларуси. Некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги к 1 марта должны быть пересчитаны в сторону уменьшения. Об этом заявил накануне председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.

Большой резонанс тема новых сумм в жировках вызвала неделю назад. Жесткой критике их подверг и Президент. Александр Лукашенко поручил, чтобы к 1 марта председатель КГК, глава Администрации Президента, премьер-министр представили ему расчеты тарифов ЖКУ. Была создана специальная рабочая группа под руководством Комитета государственного контроля. Перед специалистами стояла задача пересчитать тарифы в соответствии с реальными затратами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Поскробко, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Содержание общего имущества должно происходить пропорционально доле собственности каждого собственника жилого дома. Перерасчеты будут обязательно. Звонки, которые сегодня к нам поступают, мы регистрируем и направляем в эксплуатирующие организации, осуществляющие учет-расчетные начисления платы жилищно-коммунальных услуг. Они это все принимают. И перерасчет будет.