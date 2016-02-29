Неделя белорусского предпринимательства: отечественные ноу-хау и шансы попасть в мировые тренды

Новости Беларуси. Неделя белорусского предпринимательства в столице проходит под знаком инноваций и новых подходов к работе. Наукоемкие предприятия и организации производственной направленности поддерживает Мингорисполком.

Начинающие бизнесмены могут воспользоваться льготным кредитованием, снижением арендной платы, предоставлением субсидий на участие в выставочной деятельности. А более опытные — развиваться и расширять географию поставок.

Корреспондент программы «Столичные подробности» на СТВ оценила белорусские шансы в мировых трендах и расскажет, как еще никто не сумел повторить опыт минчан в производстве оборудования для лазерной хирургии.