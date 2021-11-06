«Некоторые пишут, что двойник приходит». Лукашенко в 18-й раз посетил красную зону

Новости Беларуси. Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников. Об этом заявил Президент, посещая Оршанскую городскую центральную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников. Об этом заявил Президент, посещая Оршанскую городскую центральную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высказался Президент и о кадровом вопросе в сфере здравоохранения. Есть определенная нехватка специалистов. В основном – узкой направленности. Например, анестезиологов. На их подготовку государство тратит большие деньги, сами будущие врачи образование могут получать бесплатно, а после уезжают за границу. Александр Лукашенко поручил Минздраву рассмотреть варианты решения проблемы. К слову, главврач Орши – анестезиолог. Он и провел экскурсию по клинике, а после Президент в 18-й раз направился в красную зону. Под нее здесь выделили один корпус, четыре из пяти этажей заполнены.
– Как вы здесь?
– Ничего, держимся.
–У вас свободны эти койки?
– Сейчас есть женщина больная, 72 года, находится в реанимационном отделении.
– С 3 ноября?
– Да.
– Сразу сюда?
– Сразу сюда. Она поступала сразу в приемное отделение, ее привезла скорая.
– Как у вас настроение?
– Рабочее.
– Говорите, чего не хватает? Медсестра всегда знает, что чего-то не хватает.
– Все у нас есть.
– Выздоравливайте!
– Александр Григорьевич, здоровья вам. Сохраните нам Беларусь. Мы за вас. Спасибо, Александр Григорьевич, хоть мы вас увидели настоящего.
– Живой я.
– Живой, да.
– А то некоторые пишут, что двойник приходит.
– Да ну. Нас, пенсионеров, этим не возьмешь.
– Я знаю.
После Президент пообщался с сотрудниками клиники. Они попросили провести техническое дооснащение больницы. Глава государства обещал посодействовать. Позже Александр Лукашенко поехал на Оршанский мясоконсервный комбинат. Глава государства решил устроить незапланированную инспекцию традиционно проблемного предприятия.
Лукашенко о зарплатах врачей: COVID уйдет, надо сохранить этот уровень. Если удастся 2500, вообще отлично (подробнее здесь).