«Некоторые пишут, что двойник приходит». Лукашенко в 18-й раз посетил красную зону

Новости Беларуси. Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников. Об этом заявил Президент, посещая Оршанскую городскую центральную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высказался Президент и о кадровом вопросе в сфере здравоохранения. Есть определенная нехватка специалистов. В основном – узкой направленности. Например, анестезиологов. На их подготовку государство тратит большие деньги, сами будущие врачи образование могут получать бесплатно, а после уезжают за границу. Александр Лукашенко поручил Минздраву рассмотреть варианты решения проблемы. К слову, главврач Орши – анестезиолог. Он и провел экскурсию по клинике, а после Президент в 18-й раз направился в красную зону. Под нее здесь выделили один корпус, четыре из пяти этажей заполнены.

– Как вы здесь?

– Ничего, держимся.

–У вас свободны эти койки?

– Сейчас есть женщина больная, 72 года, находится в реанимационном отделении.

– С 3 ноября?

– Да.

– Сразу сюда?

– Сразу сюда. Она поступала сразу в приемное отделение, ее привезла скорая.

– Как у вас настроение?

– Рабочее.

– Говорите, чего не хватает? Медсестра всегда знает, что чего-то не хватает.

– Все у нас есть.

– Выздоравливайте!

– Александр Григорьевич, здоровья вам. Сохраните нам Беларусь. Мы за вас. Спасибо, Александр Григорьевич, хоть мы вас увидели настоящего.

– Живой я.

– Живой, да.

– А то некоторые пишут, что двойник приходит.

– Да ну. Нас, пенсионеров, этим не возьмешь.

– Я знаю.