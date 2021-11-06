Присев на неё, можно услышать концерт. Вот какая лавочка появилась в центре Минска

Новости Беларуси. Олег Молчан – известный белорусский композитор, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Он работал в самых разных жанрах – от эстрадной песни и джаза до академической и хоровой музыки, был виртуозным джазовым пианистом и талантливым аранжировщиком.

На днях на улице Раковская появилась музыкальная скамья, посвященная памяти выдающегося музыкального деятеля, присев на которую можно услышать настоящий концерт, который состоит из 20 песен Олега Молчана. Такой удивительный арт-объект стал подарком, который сделала семья композитора.