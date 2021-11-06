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Присев на неё, можно услышать концерт. Вот какая лавочка появилась в центре Минска

06 ноября 2021 11:40
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Новости Беларуси. Олег Молчан – известный белорусский композитор, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Он работал в самых разных жанрах – от эстрадной песни и джаза до академической и хоровой музыки, был виртуозным джазовым пианистом и талантливым аранжировщиком.

Присев на неё, можно услышать концерт. Вот какая лавочка появилась в центре Минска-1

На днях на улице Раковская появилась музыкальная скамья, посвященная памяти выдающегося музыкального деятеля, присев на которую можно услышать настоящий концерт, который состоит из 20 песен Олега Молчана. Такой удивительный арт-объект стал подарком, который сделала семья композитора.

Присев на неё, можно услышать концерт. Вот какая лавочка появилась в центре Минска-3

Исторический центр города – знаковое для автора место, там он родился, жил и много времени проводил вместе со своей супругой. Автором работы стала Мария Тарлецкая, а медальон из черной стали с изображением женского профиля выполнил скульптор Сергей Оганов.

# Арт-проекты # Олег Молчан

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