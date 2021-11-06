«Сначала берут пробовать, потом больше закупают». В Минске возле «Чижовка-Арены» развернулась ярмарка

Новости Беларуси. Ярмарочные выходные. Все меньше времени остается у минчан, чтобы пополнить запасы на зиму фермерскими продуктами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная сезонная торговая площадка сегодня, 6 ноября, традиционно развернулась возле «Чижовка-Арены». Свою продукцию и товары привезли производители из разных уголков страны, а также потребкооператоры. Сегодня покупателям предлагали свежие овощи и фрукты, мясные изделия, мед и другие лакомства.

Матвей Кирилов, продавец:

Все аккуратно и красиво организовано. Я так приезжаю на каждую ярмарку. Вот от начала, я думаю, и до конца. Приходят все: и молодые, и пожилые, все. Пробуют, приходят по 2, по 3 раза приходят. Сначала берут пробовать, потом больше закупают.