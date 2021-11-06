Прямой эфир

«Сначала берут пробовать, потом больше закупают». В Минске возле «Чижовка-Арены» развернулась ярмарка

06 ноября 2021 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ярмарочные выходные. Все меньше времени остается у минчан, чтобы пополнить запасы на зиму фермерскими продуктами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Сначала берут пробовать, потом больше закупают». В Минске возле «Чижовка-Арены» развернулась ярмарка-1

Главная сезонная торговая площадка сегодня, 6 ноября, традиционно развернулась возле «Чижовка-Арены». Свою продукцию и товары привезли производители из разных уголков страны, а также потребкооператоры. Сегодня покупателям предлагали свежие овощи и фрукты, мясные изделия, мед и другие лакомства.  

«Сначала берут пробовать, потом больше закупают». В Минске возле «Чижовка-Арены» развернулась ярмарка-4

Матвей Кирилов, продавец:
Все аккуратно и красиво организовано. Я так приезжаю на каждую ярмарку. Вот от начала, я думаю, и до конца. Приходят все: и молодые, и пожилые, все. Пробуют, приходят по 2, по 3 раза приходят. Сначала берут пробовать, потом больше закупают.  

«Сначала берут пробовать, потом больше закупают». В Минске возле «Чижовка-Арены» развернулась ярмарка-7

В столице определено почти полторы сотни площадок для реализации картофеля и плодоовощной продукции вблизи жилых домов. Они будут работать по 15 ноября включительно.  

# Сезонные распродажи # общество # Матвей Кирилов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На войне ему чуть не ампутировали руку. А вы знали, что Иван Мележ чудом выжил на фронте?
05 ноября 2021 20:39

На войне ему чуть не ампутировали руку. А вы знали, что Иван Мележ чудом выжил на фронте?

Жили небогато, и дети с малых лет помогали взрослым. Рассказываем о семье и детстве Ивана Мележа
05 ноября 2021 20:26

Жили небогато, и дети с малых лет помогали взрослым. Рассказываем о семье и детстве Ивана Мележа

«Сможете подлечить своё сердечко». Все подробности рабочей поездки Президента в Могилёв
05 ноября 2021 20:01

«Сможете подлечить своё сердечко». Все подробности рабочей поездки Президента в Могилёв