Заключённая рассказала о жизни с ребёнком на зоне: «Если бы была машина времени, то вернула бы всё назад»

Новости Беларуси. В 2021 году мамами уже стали более 100 миллионов женщин в мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для большинства девочек материнство (еще с момента игр в дочки-матери) – мечта, в которой нет места темным краскам, а есть только мир ярких бантиков и пинеток, совместных прогулок счастливой семьи в парке. Но не всегда и не все складывается, как мечталось. Определенные поступки и проступки иногда из стен родильного дома приводят не в родной, а в тот, что за колючей проволокой.

Юлия Артюх, политический обозреватель: Мы находимся на территории исправительной колонии № 4. Здесь отбывают свое наказание женщины, впервые преступившие закон. 40 % женщин, находящихся здесь, являются мамами. Дети в основном ждут их дома, но есть мамочки, которые находятся здесь вместе с малышами.

Светлана, осужденная ИК-4 Гомеля: Еще не понимала, какие последствия могут за собой повести легкие деньги – продажа наркотиков. У меня была незапланированная беременность, но, когда я узнала буквально на пятой неделе, что я беременна, я поняла, что я хочу этого ребенка. То есть я не планировала, но она была желанной.

Для женщин-заключенных, у которых есть дети младше трех лет, в белорусском законодательстве предусмотрено три варианта развития событий. Первый – оставить малыша родственникам на воле, второй – определить его в дом ребенка при колонии и навещать в свободное от работы время. Третий – запросить и получить совместное проживание.

Светлана:

Мы утром просыпаемся и детей отводим как в садик. То есть в группу, и с ними там уже занимаются, как в детском саду. И тихий час там есть. Мы идем на работу, работаем и с работы приходим, у нас есть буквально 20 минут, чтобы сделать какие-то свои дела, и идем забирать детей. Конечно, это радостно всегда. Хотя вы не виделись, кажется, полдня. Бежит к тебе, такая: «Мама!» Будто вы не виделись неделю. Сразу же обнимашки.

Выбор – или приходить погулять час, да даже полтора, и уйти – ну это все равно не то. Ты не видишь многих моментов, ты многое очень упускаешь, ты его не поднимаешь утром. А утренние обнимашки – ну, я не знаю, поднимаешь на руки, она так ложиться, обнимает сильно-сильно, но все равно еще спит у тебя на плече. И ходишь, пока он она проснется.