Свадьба – лучшее средство от гордости! Интервью с российским священником, который стал блогером-миллионником

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ – продолжение разговора с иереем Владиславом Береговым, настоятелем Свято-Никольского храма города Мосальска. Олег Лепешенков, СТВ:

Как вам хватает душевных сил и на служение, и на общение, еще и в социальных сетях?

Владислав Береговой, настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска, блогер (Россия):

Я рукополагался для того, чтобы масштабировать желание говорить о Христе в объемах прихода, в объемах церкви. Когда появился инструмент под названием соцсети, масштабировал через соцсети. Если я одно и то же дело с одинаковым усилием делаю на 3 человека или на 3 миллиона человек, почему я должен отказываться от этой возможности? Да, надо там пошаманить с алгоритмами, по-другому давать контент. Здесь надо за слово побороться, доказать, объяснить, почему так, почему ты так считаешь, никак иначе. Причем не заставлять, а просто показывать истину. Человек хочет – увидит, возьмет, не захочет – ну и ладно.

Если хотите, моя суперсила, что я информацию даю так, что человек выбирает. Соответственно, человек, если чувствует хоть какой-то малейший нажим, малейшее давление, он хорошие слова просто воспринимает. Мне хватает времени только на то, что мне нравится. Мне нравится служить – я служу. Надо же как-то оторваться от этой земной плоскости и уйти куда-то в вертикаль. Если бы можно было благодатным метром померить – вот, сегодня на литургии 100 % благодати Духа Святого на меня сошло. Пошел проповедовать! Олег Лепешенков:

А слово «блогер» вам нравится? Или надо было назвать как-то более благообразно? Может быть, авторы медиаконтента в церкви?

Владислав Береговой:

Да, 14-го съезда КПСС ордена Трудового знамени. Мы же блогеры? Блогеры. Мы блог ведем? Ведем. Получается, в каком-то смысле любой архиерей, любой священник, который не занимается миссионерской деятельностью активно, он тоже блогер, потому что блог у тебя есть. В целом, мы действительно блогеры. И сейчас уже нет ассоциации, что раз ты блогер, то ты делаешь какие-то треш-снимы и несешь какую-нибудь дичь. Есть блогер-учителя, есть блогер-врачи, даже продавцы радиаторов и систем отопления. Сейчас это слово уже очищено от каких-то негативных коннотаций. Олег Лепешенков:

Чтобы не возгордиться, какая должна быть техника безопасности в духовной жизни?