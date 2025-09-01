Свадьба – лучшее средство от гордости! Интервью с российским священником, который стал блогером-миллионником
В программе «Прикосновение к свету» на СТВ – продолжение разговора с иереем Владиславом Береговым, настоятелем Свято-Никольского храма города Мосальска.
Олег Лепешенков, СТВ:
Как вам хватает душевных сил и на служение, и на общение, еще и в социальных сетях?
Владислав Береговой, настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска, блогер (Россия):
Я рукополагался для того, чтобы масштабировать желание говорить о Христе в объемах прихода, в объемах церкви. Когда появился инструмент под названием соцсети, масштабировал через соцсети.
Если я одно и то же дело с одинаковым усилием делаю на 3 человека или на 3 миллиона человек, почему я должен отказываться от этой возможности? Да, надо там пошаманить с алгоритмами, по-другому давать контент. Здесь надо за слово побороться, доказать, объяснить, почему так, почему ты так считаешь, никак иначе. Причем не заставлять, а просто показывать истину. Человек хочет – увидит, возьмет, не захочет – ну и ладно.
Если хотите, моя суперсила, что я информацию даю так, что человек выбирает. Соответственно, человек, если чувствует хоть какой-то малейший нажим, малейшее давление, он хорошие слова просто воспринимает.
Мне хватает времени только на то, что мне нравится. Мне нравится служить – я служу. Надо же как-то оторваться от этой земной плоскости и уйти куда-то в вертикаль. Если бы можно было благодатным метром померить – вот, сегодня на литургии 100 % благодати Духа Святого на меня сошло. Пошел проповедовать!
Олег Лепешенков:
А слово «блогер» вам нравится? Или надо было назвать как-то более благообразно? Может быть, авторы медиаконтента в церкви?
Владислав Береговой:
Да, 14-го съезда КПСС ордена Трудового знамени. Мы же блогеры? Блогеры. Мы блог ведем? Ведем. Получается, в каком-то смысле любой архиерей, любой священник, который не занимается миссионерской деятельностью активно, он тоже блогер, потому что блог у тебя есть.
В целом, мы действительно блогеры. И сейчас уже нет ассоциации, что раз ты блогер, то ты делаешь какие-то треш-снимы и несешь какую-нибудь дичь. Есть блогер-учителя, есть блогер-врачи, даже продавцы радиаторов и систем отопления. Сейчас это слово уже очищено от каких-то негативных коннотаций.
Олег Лепешенков:
Чтобы не возгордиться, какая должна быть техника безопасности в духовной жизни?
Владислав Береговой:
Очень простая – жениться. Я женат, у меня всегда есть рядом человек, который тебя, поднимающегося на полтора метра во время молитвы к небесам, стаскивает вниз и говорит: почини сифон, увези стиралку в ремонтную мастерскую. И вообще, что ты о себе возомнил? Работать!
Свадьба – это лучшее средство от гордости, самомнения, самопревозношения и всего остального, потому что рядом с тобой всегда есть человек, который знает тебя настоящего. И ты знаешь, что тебя знают настоящего.
Олег Лепешенков:
Известность в социальных сетях добавляет прихожан в храме?
Владислав Береговой:
У меня прихожан больше не становится, но в других храмах точно становится. У нас количество молодых прихожан увеличилось чуть ли не на 20 %. Я убежден, что это благодаря деятельности блогеров, потому что одного меня в течение года смотрят 350 миллионов человек. Три года надо, чтобы от момента «посмотреть, подписаться» переступить порог храма. Недавно 16-летний паренек написал: посмотрел блог, через два месяца пошел покрестился. КПД фантастическое!
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